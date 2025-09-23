Jó hírrel szolgált a közkedvelt hajdú-bihari kertészet, lehet betárazni almából!

Korábban úgy láttuk, hogy nem lesz az idén Szedd magad! a tavaszi fagyok miatt. Most mégis úgy döntöttünk, hogy kinyitjuk kapunkat előttetek és ugyan csak néhány napig, de lehetőséget biztosítunk az almaszedésre Bocskaikertben. Az ültetvény nagy részén semmi nincs. Golden és starking fajtából lehet szedni, de ezekből is szintén vannak teljesen üres fák és vannak, ahol ugyan kevés, de csodálatos gyümölcsöt találhatunk. Létrákat helyezünk ki azokon a területeken, ahol szedni lehet. Autóval be lehet hajtani