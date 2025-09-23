szeptember 23., kedd

Jó hírrel szolgált a közkedvelt hajdú-bihari kertészet, lehet betárazni almából!

Címkék#alma#Szedd magad#Dancsi Kertészet

Haon.hu
Jó hírrel szolgált a közkedvelt hajdú-bihari kertészet, lehet betárazni almából!

Jó hírrel szolgált a közkedvelt hajdú-bihari kertészet

Forrás: Facebook / Dancsi Kertészet

„Az idei évben sajnos, nem lesz almaszedési lehetőség, és ipari almát sem értékesítünk” – hívta fel rá a figyelmet júliusban közösségi oldalán a Dancsi Kertészet. Azonban a napokban jó hírrel tudtak szolgálni oldalukon

Korábban úgy láttuk, hogy nem lesz az idén Szedd magad! a tavaszi fagyok miatt. Most mégis úgy döntöttünk, hogy kinyitjuk kapunkat előttetek és ugyan csak néhány napig, de lehetőséget biztosítunk az almaszedésre Bocskaikertben. Az ültetvény nagy részén semmi nincs. Golden és starking fajtából lehet szedni, de ezekből is szintén vannak teljesen üres fák és vannak, ahol ugyan kevés, de csodálatos gyümölcsöt találhatunk. Létrákat helyezünk ki azokon a területeken, ahol szedni lehet. Autóval be lehet hajtani

 – olvasható a bejegyzésben.

 

