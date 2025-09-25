szeptember 25., csütörtök

Ismét lesz madárgyűrűzés Hortobágyon

Címkék#Hortobágyi Vonuláskutató Állomás#Hortobágy#HNPI

Ismét lesz madárgyűrűzés Hortobágyon

Forrás: Hortobágyi Vonuláskutató Állomás/Facebook

A következő madárgyűrűzés szeptember 27-én (szombaton) lesz a Hortobágyi Vonuláskutató Állomáson – osztotta meg közösségi oldalán az állomás. 

Mint írják, a 7 és 12 óra között Dr. Lukács Máté tart bemutató madárgyűrűzést az Állomáson. A bejegyzésben felhívják a figyelmet. a terület HNPI belépőkártyával látogatható.

