Ismét lesz madárgyűrűzés Hortobágyon

A következő madárgyűrűzés szeptember 27-én (szombaton) lesz a Hortobágyi Vonuláskutató Állomáson – osztotta meg közösségi oldalán az állomás.

Mint írják, a 7 és 12 óra között Dr. Lukács Máté tart bemutató madárgyűrűzést az Állomáson. A bejegyzésben felhívják a figyelmet. a terület HNPI belépőkártyával látogatható.

