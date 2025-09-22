Oktatás
Irány Görögország! Ez aztán a lehetőség a balmazújvárosi diákok számára!
Hétfőn hajnalban indult útnak a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 10 technikus tanulója Görögországba
Forrás: Facebook / BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, Balmazújváros
Szeptember 22-én, hétfőn hajnalban indult útnak a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 10 technikus tanulója Görögországba – osztotta meg közösségi oldalán az intézmény. Mint írják, a diákok egy kísérő társaságában kéthetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. Kiskunfélegyházán további 38 fő csatlakozott hozzájuk!
