Irány Görögország! Ez aztán a lehetőség a balmazújvárosi diákok számára!

Haon.hu
Irány Görögország! Ez aztán a lehetőség a balmazújvárosi diákok számára!

Hétfőn hajnalban indult útnak a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 10 technikus tanulója Görögországba

Forrás: Facebook / BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, Balmazújváros

Szeptember 22-én, hétfőn hajnalban indult útnak a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 10 technikus tanulója Görögországba – osztotta meg közösségi oldalán az intézmény. Mint írják, a diákok egy kísérő társaságában kéthetes szakmai gyakorlaton vesznek részt. Kiskunfélegyházán további 38 fő csatlakozott hozzájuk!

 

