Infrastrukturális fejlesztések Hortobágyon

A múlt hét elején lezajlott sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvény után a hét második felében már a munkáé volt a főszerep. A kétnapos munkaértekezlet célja az volt, hogy a terepi munkák megkezdése előtt a szakmai partnerek kutatói elemezzék a korábbi felmérések következtetéseit, az egységes monitoring protokollt finomhangolják és ütemezzék az előttünk álló két év terepi feladatait