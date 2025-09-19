1 órája
Infrastrukturális fejlesztések Hortobágyon
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság/Facebook
Az Interreg VI-A Románia-Magyarország Együttműködési Program keretében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és az Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti a Túr folyó menti védett területek természetvédelmi kezelésének megalapozását és bemutató infrastruktúrájának fejlesztését valósítja meg a ROHU00083 számú projektben – adta hírül a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.
A múlt hét elején lezajlott sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvény után a hét második felében már a munkáé volt a főszerep. A kétnapos munkaértekezlet célja az volt, hogy a terepi munkák megkezdése előtt a szakmai partnerek kutatói elemezzék a korábbi felmérések következtetéseit, az egységes monitoring protokollt finomhangolják és ütemezzék az előttünk álló két év terepi feladatait
– áll a posztban.
