Így zajlott az autómentes nap Hajdúböszörményben

Így zajlott az autómentes nap Hajdúböszörményben

Az Autómentes Nap programjai Hajdúböszörményben 2025. szeptember 19-én nagy sikerrel zajlottak

Forrás: Facebook/Hajdúböszörmény város hivatalos oldala

Az Autómentes Nap programjai Hajdúböszörményben 2025. szeptember 19-én nagy sikerrel zajlottak – olvasható a település Facebook-oldalán. Mint írják, a nap folyamán a kerékpárosokat bringás reggeli várta, a gyermekek közlekedésbiztonsági programokon vehettek részt, emellett számos színes program – ökojátszóház, szűrővizsgálatok, tánc- és zenei bemutatók – gazdagította a rendezvényt. Az est fénypontja a II. Ve-LED Tekerek esti kerékpáros felvonulás volt, amelyet a Mazsorett Együttes karneváli hangulatú produkciója, majd tombolasorsolás és koncert zárt. 

