1 órája
Ritka madárvendég a Hortobágyi Nemzeti Parkban
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park/Facebook
Néhány nappal ezelőtt egy fiatal cankópartfutó (Calidris subruficollis) került szem elé a Kunmadarasi-puszta területén – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Mint írják, a cankópartfutó egy ritka, észak-amerikai madárvendég, ez a megfigyelés volt a 22. bizonyított előfordulása hazánkban.
A madárritkaság egy kisebb havasi lile (Charadrius morinellus) csapattal mozgott együtt rövid füvű, szikpadkákkal-szikerekkel tarkított szikes száraz gyepen. A cankópartfutó védett faj, természetvédelmi értéke: 50 ezer forint
– olvasható a bejegyzésben.
