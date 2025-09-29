Ritka madárvendég a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Néhány nappal ezelőtt egy fiatal cankópartfutó (Calidris subruficollis) került szem elé a Kunmadarasi-puszta területén – olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Mint írják, a cankópartfutó egy ritka, észak-amerikai madárvendég, ez a megfigyelés volt a 22. bizonyított előfordulása hazánkban.

A madárritkaság egy kisebb havasi lile (Charadrius morinellus) csapattal mozgott együtt rövid füvű, szikpadkákkal-szikerekkel tarkított szikes száraz gyepen. A cankópartfutó védett faj, természetvédelmi értéke: 50 ezer forint

– olvasható a bejegyzésben.