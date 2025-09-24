szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

1 órája

Szibériából érkezett vendég a Hortobágyra

Címkék#Hortobágy#Hortobágy Természetvédelmi Egyesület#Szibéria

Haon.hu
Szibériából érkezett vendég a Hortobágyra

Már egy hete vendégeskedik egy fiatal fenyérfutó a Nagy-sziken

Forrás: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület/Facebook

Már egy hete vendégeskedik egy fiatal fenyérfutó a Nagy-sziken – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán

Ez a különleges madár a szibériai tundrákon fészkel, és bár ősszel mindig megjelenik néhány példány Balmaz-pusztán, általában inkább a nagy iszapos területeket keresi fel. Most viszont – a legeltetésnek és a csapadékvíz visszatartásnak köszönhetően – a zöld, tocsogós gyepfoltok és a sáros szikfokok is ideális élőhelyet kínálnak számára. Nem csoda, hiszen itt bőséges a rovartáplálék

 – áll a bejegyzésben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu