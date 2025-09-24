Helyi életstílus
1 órája
Szibériából érkezett vendég a Hortobágyra
Már egy hete vendégeskedik egy fiatal fenyérfutó a Nagy-sziken
Forrás: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület/Facebook
Már egy hete vendégeskedik egy fiatal fenyérfutó a Nagy-sziken – olvasható a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldalán.
Ez a különleges madár a szibériai tundrákon fészkel, és bár ősszel mindig megjelenik néhány példány Balmaz-pusztán, általában inkább a nagy iszapos területeket keresi fel. Most viszont – a legeltetésnek és a csapadékvíz visszatartásnak köszönhetően – a zöld, tocsogós gyepfoltok és a sáros szikfokok is ideális élőhelyet kínálnak számára. Nem csoda, hiszen itt bőséges a rovartáplálék
– áll a bejegyzésben.
