Szibériából érkezett vendég a Hortobágyra

Ez a különleges madár a szibériai tundrákon fészkel, és bár ősszel mindig megjelenik néhány példány Balmaz-pusztán, általában inkább a nagy iszapos területeket keresi fel. Most viszont – a legeltetésnek és a csapadékvíz visszatartásnak köszönhetően – a zöld, tocsogós gyepfoltok és a sáros szikfokok is ideális élőhelyet kínálnak számára. Nem csoda, hiszen itt bőséges a rovartáplálék