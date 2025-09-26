Bezár egy népszerű hajdú-bihari horgászhely kapuja, a pecások megértését kérik!

Szeptember 28-án, azaz vasárnap a SELLŐ HE. évadzáró versenye miatt a népszerű balmazújvárosi tó teljes területe le lesz zárva 14 óráig – osztotta meg az egyesület közösségi oldalán. Kiemelték, köszönik a horgászok megértését. A hajdú-bihari horgásztó már több mint 30 éve áll a horgászok rendelkezésére.

Mint az a Sellő Horgászegyesület oldalán olvasható, a Sziki-tó 1991-ben létesült a Hortobágyi Nemzeti Park szélén Balmazújvárostól körülbelül 1 km-re, annak érdekében, hogy a helybeli tagoknak minél teljesebb körű horgászlehetőséget biztosítson. Később a tagság hozzájárulásával napi jegyes horgásztatásra is lehetőség nyílt. A tó felülete nádfoltokkal tarkított, van, ahol csak 60 cm, máshol meg 3 m mély.