Helyi életstílus
1 órája
Gyönyörű halakat fogott a testvérpár a Látóképen!
Forrás: Látóképi-tározó/Facebook
Újra eredményes volt a 8. állás a Látóképen, Szabó Zsolt testvérével a közelmúltban igazán eredményes napot zárt – tudatta a népszerű debreceni horgászhely.
A választásuk jól sikerült: pontyok és amurok is tiszteletüket tették náluk. A pontyokat a túlparton keresték napközben behúzós módszerrel, míg az amurokat éjszaka a part közelében. Mint a kép mutatja, mindkét elképzelés jól működött, 10 és 15 kilogramm feletti halakat is sikerült fotózniuk
– olvasható a bejegyzésben.
