Helyi életstílus

1 órája

Gyönyörű halakat fogott a testvérpár a Látóképen!

horgászhely Látóképi-víztározó ponty amur

Haon.hu
Gyönyörű halakat fogott a testvérpár a Látóképen!

Gyönyörű halakat fogott a testvérpár a Látóképen

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Újra eredményes volt a 8. állás a Látóképen, Szabó Zsolt testvérével a közelmúltban igazán eredményes napot zárt – tudatta a népszerű debreceni horgászhely. 

A választásuk jól sikerült: pontyok és amurok is tiszteletüket tették náluk. A pontyokat a túlparton keresték napközben behúzós módszerrel, míg az amurokat éjszaka a part közelében. Mint a kép mutatja, mindkét elképzelés jól működött, 10 és 15 kilogramm feletti halakat is sikerült fotózniuk

– olvasható a bejegyzésben

 

