2 órája

Megvan a pontos időpont! Ekkor kezdődik a Házasság első látásra harmadik évada

Címkék#Szolnoki Szabolcs#Oláh Orsi#Házasság első látásra 2025#TV2

A nagy sikerű párkapcsolati reality heteken belül újra felzavarja az állóvizeket. Hamarosan indul a Házasság első látásra harmadik évada, már azt is tudni, hogy pontosan mikor indul!

Haon.hu

Nincs több titkolózás, lerántották a leplet! Október 13-tól, azaz hétfőtől jön a Házasság első látásra harmadik évada – osztotta meg a „tv2official” elnevezésű Instagram-oldal. Mint írják, minden hétköznap dupla részekkel jönnek. Nem éri meg lemaradni!

házasság első látásra
Indul a Házasság első látásra 3. évada
Forrás: TV2/Instagram

Házasság első látásra 2025

A Haon olvasóinak a TV2 nagy sikerű párkereső realityje, a Házasság első látásra nem lehet ismeretlen, ugyanis az első két évadban több hajdú-bihari kötődésű nő és férfi kötött házasságot ismeretlenül. 

Az első évadban a debreceni kötődésű Góbi Hildának, illetve Kabai Andrásnak drukkolhattak a nézők. Míg a második évadban a gyönyörű hajdúböszörményi Oláh Orsi, illetve Szolnoki Szabolcs kereste az igaz szerelmet.

 Sajnos egyikük sem járt sikerrel a műsorban, mindannyiuk elvált, de ez nem azt jelenti, hogy idén, a harmadik évadban ne lennének nagy egymásra találások. 

 

