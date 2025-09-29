2 órája
Megvan a pontos időpont! Ekkor kezdődik a Házasság első látásra harmadik évada
A nagy sikerű párkapcsolati reality heteken belül újra felzavarja az állóvizeket. Hamarosan indul a Házasság első látásra harmadik évada, már azt is tudni, hogy pontosan mikor indul!
Nincs több titkolózás, lerántották a leplet! Október 13-tól, azaz hétfőtől jön a Házasság első látásra harmadik évada – osztotta meg a „tv2official” elnevezésű Instagram-oldal. Mint írják, minden hétköznap dupla részekkel jönnek. Nem éri meg lemaradni!
Házasság első látásra 2025
A Haon olvasóinak a TV2 nagy sikerű párkereső realityje, a Házasság első látásra nem lehet ismeretlen, ugyanis az első két évadban több hajdú-bihari kötődésű nő és férfi kötött házasságot ismeretlenül.
Az első évadban a debreceni kötődésű Góbi Hildának, illetve Kabai Andrásnak drukkolhattak a nézők. Míg a második évadban a gyönyörű hajdúböszörményi Oláh Orsi, illetve Szolnoki Szabolcs kereste az igaz szerelmet.
Sajnos egyikük sem járt sikerrel a műsorban, mindannyiuk elvált, de ez nem azt jelenti, hogy idén, a harmadik évadban ne lennének nagy egymásra találások.
