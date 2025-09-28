Végül együtt maradtak a Házasodna a gazda hajdú-bihari sztárjai? Itt minden kiderül!

Mint azt a Haon olvasói is tudják, a Házasodna a gazda nyolcadik évadában egy újlétai férfi, Szűcs András tormatermelő is az igaz szerelmet kereste. A 33 éves gazda romantikus alkat, hosszú párkapcsolatai voltak és egyszer már a leánykérésig is eljutott akkori párjával, de az esküvő végül elmaradt, mert szakítottak. Azonban most volt esély arra, hogy egy hozzá közel élő, gyönyörű szőke bombázóval örök hűséget fogadjanak egymásnak, ám a debreceni nő másképpen gondolkodott.

A Házasodna a gazda újlétai szereplője, András nem találta meg az igazit Évi személyében

Forrás: RTL

Házasodna a gazda 2025

Szűcs András a csütörtöki adásban meghozta élete nagy döntését, legalábbis ezt gondolta, azonban a sors kibabrált vele. Az újlétai gazdához több szép nő is érkezett, ő pedig végül a szőke szépséget, a debreceni Évit választotta. Eleinte úgy nézett ki, a hajdú-bihariak egymásra találnak a műsor végére, de a történet nem várt fordulatot vett. András hosszas gondolkodás után döntött, Évit választotta, mert mint elmondta, a nőben minden megvan, amire szüksége lenne.

Az álomrandi viszont nem teljesült, mivel Évi nem azt érezte a közösen eltöltött idő után, amit Andris.

Úgy fogalmazott, minden rendben van a gazdával, jó kiállása van, helyes, magas, de nem érzi azt a pluszt, amit kellene, ezért nem akarja hitegetni a férfit. Persze András csalódott, és szerinte nem volt őszinte Évi vele a találkozások során, de elfogadta a döntését.

