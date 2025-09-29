szeptember 29., hétfő

Ilyet ritkán látni! Emberméretű harcsát fogott egy pecás a Látóképen – fotóval!

Nem gondolta volna, hogy ekkora fogása lesz. Majd' 2 méteres harcsa akadt horogra a hajdú-bihari horgásztavon.

Haon.hu

Ismét hatalmas harcsa fogás a Látóképen, közel 2 méteres óriás akadt horogra – olvasható a Látóképi-tározó Facebook-oldalán. Mint írják, egy halőr, Kupás Zsolt akasztotta meg a halszörnyet, mégpedig a hortobágyi ág elején. 

Hatalmas harcsa akadt horogra a Látóképi-tározón
Hatalmas harcsa akadt horogra a Látóképi-tározón
Forrás:  Látóképi-tározó/Facebook

Majd' 2 méteres harcsa

A kapás pillanatában talán nem is gondolta, hogy ezúttal egy termetesebb bajszos ragadja el a neki szánt kis halat, de most pont ez történt. A csata után ugyanis kiderült, hogy a harcsa hossza a farok tövéig 186 centiméter volt, a súlya pedig kereken 46 kilogramm

– olvasható a horgásztó bejegyzésében.

