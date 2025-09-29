Helyi életstílus
15 perce
Ilyet ritkán látni! Emberméretű harcsát fogott egy pecás a Látóképen – fotóval!
Nem gondolta volna, hogy ekkora fogása lesz. Majd' 2 méteres harcsa akadt horogra a hajdú-bihari horgásztavon.
Ismét hatalmas harcsa fogás a Látóképen, közel 2 méteres óriás akadt horogra – olvasható a Látóképi-tározó Facebook-oldalán. Mint írják, egy halőr, Kupás Zsolt akasztotta meg a halszörnyet, mégpedig a hortobágyi ág elején.
Majd' 2 méteres harcsa
A kapás pillanatában talán nem is gondolta, hogy ezúttal egy termetesebb bajszos ragadja el a neki szánt kis halat, de most pont ez történt. A csata után ugyanis kiderült, hogy a harcsa hossza a farok tövéig 186 centiméter volt, a súlya pedig kereken 46 kilogramm
– olvasható a horgásztó bejegyzésében.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Közlekedésbiztonság
3 órája
Sokan nem tudják, de ezért bizony büntetnek az utakon! Akár több tízezerbe is fájhat
Ezt ne hagyja ki!Hot-dog
13 órája
Ezekért a benzinkutas hot-dogokért mindenki megőrül, na de vajon mindegyik megéri az árát? – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre