4 órája
Férj és feleség közösen húzta ki a harcsakirályt, ekkora halat még nem pipált Újfalu – fotókkal
Egy nyugodt családi horgászatból életre szóló élmény kerekedett Berettyóújfaluban.
Egy nyugodtnak induló vasárnapi horgászat életre szóló kalanddá vált a Sárostókerti Horgásztavon. Szeptember 21-én Vargáné Balogh Zsuzsanna és férje, Varga Illés amurozásra készültek Berettyóújfaluban, ám végül nem a tervezett halfaj, hanem egy kapitális harcsa akadt horogra. A horgászat helyét egy barátjuk, a tó halőre ajánlotta, így bizakodva dobták be a szereléket.
Amur helyett óriásharcsa akadt a horogra
Délelőtt 10 óra körül dobtam be a szerelékemet. Egy 16 milliméteres, amuroknak kifejlesztett bojlival próbálkoztam, tejsavas etetőanyaggal
– mesélte Zsuzsanna a Pecaverzumnak.
A kapás hamar megérkezett, ám rögtön gyanús volt, hogy a hal ereje jóval meghaladja egy amurét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A 25-ös főzsinór, a 8-as horog és a 14-es fonott előke állta ugyan a sarat, de a fárasztás olyan komoly erőpróbát jelentett, hogy Zsuzsanna kénytelen volt átadni a botot férjének.
A csuklóm teljesen lezsibbadt, éreztem, hogy ezzel egyedül nem fogok tudni megbirkózni
– indokolta, miért kellett segítséget kérnie.
A harcsával való küzdelem részletei, pontos súlya és a teljes történet elérhető a Pecaverzumon.
Veszélyes állat tűnt fel Hajdú-Biharban! – a városlakókat már figyelmeztették!
Kevés volt a 200 forint a debreceni sétálóutcán: csak jót akart a férfi, de egyből nekiestek