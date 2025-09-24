szeptember 24., szerda

Hatalmas fogás!

4 órája

Férj és feleség közösen húzta ki a harcsakirályt, ekkora halat még nem pipált Újfalu – fotókkal

Egy nyugodt családi horgászatból életre szóló élmény kerekedett Berettyóújfaluban.

Haon.hu

Egy nyugodtnak induló vasárnapi horgászat életre szóló kalanddá vált a Sárostókerti Horgásztavon. Szeptember 21-én Vargáné Balogh Zsuzsanna és férje, Varga Illés amurozásra készültek Berettyóújfaluban, ám végül nem a tervezett halfaj, hanem egy kapitális harcsa akadt horogra. A horgászat helyét egy barátjuk, a tó halőre ajánlotta, így bizakodva dobták be a szereléket.

Amur helyett óriásharcsa akadt a horogra

Délelőtt 10 óra körül dobtam be a szerelékemet. Egy 16 milliméteres, amuroknak kifejlesztett bojlival próbálkoztam, tejsavas etetőanyaggal

– mesélte Zsuzsanna a Pecaverzumnak.

A kapás hamar megérkezett, ám rögtön gyanús volt, hogy a hal ereje jóval meghaladja egy amurét.

A 25-ös főzsinór, a 8-as horog és a 14-es fonott előke állta ugyan a sarat, de a fárasztás olyan komoly erőpróbát jelentett, hogy Zsuzsanna kénytelen volt átadni a botot férjének. 

A csuklóm teljesen lezsibbadt, éreztem, hogy ezzel egyedül nem fogok tudni megbirkózni

– indokolta, miért kellett segítséget kérnie.  

A harcsával való küzdelem részletei, pontos súlya és a teljes történet elérhető a Pecaverzumon.

 

