Férj és feleség közösen húzta ki a harcsakirályt, ekkora halat még nem pipált Újfalu – fotókkal

Egy nyugodtnak induló vasárnapi horgászat életre szóló kalanddá vált a Sárostókerti Horgásztavon. Szeptember 21-én Vargáné Balogh Zsuzsanna és férje, Varga Illés amurozásra készültek Berettyóújfaluban, ám végül nem a tervezett halfaj, hanem egy kapitális harcsa akadt horogra. A horgászat helyét egy barátjuk, a tó halőre ajánlotta, így bizakodva dobták be a szereléket.

A család összefogásával minden eddiginél nagyobb harcsa került partra

Forrás: Pecaverzum

Amur helyett óriásharcsa akadt a horogra

Délelőtt 10 óra körül dobtam be a szerelékemet. Egy 16 milliméteres, amuroknak kifejlesztett bojlival próbálkoztam, tejsavas etetőanyaggal

– mesélte Zsuzsanna a Pecaverzumnak.

A kapás hamar megérkezett, ám rögtön gyanús volt, hogy a hal ereje jóval meghaladja egy amurét.

A 25-ös főzsinór, a 8-as horog és a 14-es fonott előke állta ugyan a sarat, de a fárasztás olyan komoly erőpróbát jelentett, hogy Zsuzsanna kénytelen volt átadni a botot férjének.

A csuklóm teljesen lezsibbadt, éreztem, hogy ezzel egyedül nem fogok tudni megbirkózni

– indokolta, miért kellett segítséget kérnie.

