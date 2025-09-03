Kifogták a csegei Tisza fatörzs méretű szörnyét, fotókon és videón a hal, amekkora nem is létezik

A horgász augusztus 31-én próbált szerencsét a Tisza tiszacsegei szakaszán – olvasható a Pecaverzum cikkében. Mint írják, hatalmas harc után sikerült partra emelnie Budai Gábornak az óriásharcsát, amelynek mérete és ereje a legtapasztaltabb horgászt is próbára tette. A pecás vasárnap csónakból kuttyogatva próbált szerencsét, és bár sokáig úgy tűnt, üres kézzel tér haza, kora délután 14 óra körül brutális kapás rázta meg egyedileg épített, kétméteres botját. Az 5 ezres orsó maximális fékereje sem bírt a hallal, Gábornak rá kellett fognia a dobra, hogy megfékezze a szörnyet.

Az óriási hal még a tapasztalt horgászt, Budai Gábort is próbára tette

Forrás: Pecaverzum

A halnak elképesztő ereje volt

A küzdelem a meder közepére sodródott, ahol a horgász tíz percen belül végül felvette a ritmust a hal elképesztő erejével.

Az első öt percben közöm nem volt hozzá. Brutális percek voltak!

– mesélte. A csónakba emelés is embert próbáló feladatnak bizonyult:

Az alsó álkapcsát nem értem át, ekkor gondoltam, hogy nem lesz könnyű dolgom.

Végül mégis sikerrel járt, és teljesen egyedül, segítség nélkül hódította meg a Tisza matuzsálemét. Bár a tapasztalt horgász már fogott kétméteres feletti harcsákat, ilyen élményben még sosem volt része.

A halat rövid fotózás után visszaengedte

Forrás: Pecaverzum

A nap ajándéka egy 231 centiméteres, közel 90 kilós harcsa volt.

A tömegét nem mértem le, nem akartam kínozni. Egy ekkora halnak kijár a tisztelet. Megköszöntem a harcot, majd visszaengedtem szeretett Tiszánkba

– mondta Budai Gábor. További fotók és videó a Pecaverzum cikkében.

