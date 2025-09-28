Gyönyörű, chip nélküli halat fogtak a Látóképen

Újabb jelöletlen ponty, ezúttal a nagy vízről – olvasható a Látóképi-tározó oldalán. Mint írják, az 1. behúzós hely ritkán szerepel a fogások között. „Ez nem csoda, egy nagyon nehéz terepről beszélünk esetében, talán a tó legnehezebben horgászható részéről, a sok akadó miatt. A közelmúltban Vincze István próbálkozott ezen a területen, és egy igazán szép, 16,10 kilogramm súlyú tőpontyot terelt itt szákba. A meglepetés ezután jött: a hitelesítés során kiderült, hogy ez bizony egy chip nélküli hal! Kollégánk így ellátta őt is azonosítóval, majd úszhatott is tovább” – áll a bejegyzésben.