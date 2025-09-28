szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

2 órája

Gyönyörű, chip nélküli halat fogtak a Látóképen

Címkék#tőponty#Látóképi-tározó#horgász

Haon.hu
Gyönyörű, chip nélküli halat fogtak a Látóképen

Gyönyörű, chip nélküli halat fogtak a Látóképen

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Újabb jelöletlen ponty, ezúttal a nagy vízről – olvasható a Látóképi-tározó oldalán. Mint írják, az 1. behúzós hely ritkán szerepel a fogások között. „Ez nem csoda, egy nagyon nehéz terepről beszélünk esetében, talán a tó legnehezebben horgászható részéről, a sok akadó miatt. A közelmúltban Vincze István próbálkozott ezen a területen, és egy igazán szép, 16,10 kilogramm súlyú tőpontyot terelt itt szákba. A meglepetés ezután jött: a hitelesítés során kiderült, hogy ez bizony egy chip nélküli hal! Kollégánk így ellátta őt is azonosítóval, majd úszhatott is tovább” – áll a bejegyzésben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu