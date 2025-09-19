szeptember 19., péntek

Gyerekek ismerhetik meg közelebbről Debrecent

Folytatódik a Debrecen önkormányzata és a tankerület által szervezett helytörténeti sorozat, amelyen harmadik és negyedik osztályos kisdiákok fedezhetik fel Debrecen történelmét, kulturális és természeti értékeit – olvasható a Déri Múzeum közösségi oldalán. Mint írják, a Déri Múzeum ezúttal is a Déri tér sok évszázadának titkaiba nyújt betekintést játékos, interaktív módon – s emellett régészeti, botanikai és képzőművészeti érdekességek is szóba kerülnek. 

Az iskolásokat szeptember 15. és december 19. között 13 alkalommal kalauzolta Sajtos Anna és Tóth Teodóra múzeumpedagógus, Váradi Katalin történész, muzeológus, valamint Véber Zoltán történész, segédmuzeológus a Déri tértől a líciumfáig. Az első két őszi barangoláson a debreceni Bocskai István és Hatvani István Általános Iskola nebulói vettek részt

 – áll a bejegyzésben. 

