Görögországon töltik napjaikat a balmazújvárosi diákok

Az Erasmus+ pályázat keretében a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola diákjai a napokban hajókiránduláson vehettek részt – osztotta meg közösségi oldalán az intézmény. Mint írják, a mesés Skiathos szigetére hajóztak, illetve lehetőség nyílt fürdőzésre is egy gyönyörű öbölben. A nap első felében kicsit borongós volt az időjárás, de ebéd után már verőfényes napsütésben folytatták élménydús útjukat.

