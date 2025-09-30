Helyi életstílus
2 órája
Görögországon töltik napjaikat a balmazújvárosi diákok
Görögországon töltik napjaikat a balmazújvárosi diákok
Forrás: BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
Az Erasmus+ pályázat keretében a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola diákjai a napokban hajókiránduláson vehettek részt – osztotta meg közösségi oldalán az intézmény. Mint írják, a mesés Skiathos szigetére hajóztak, illetve lehetőség nyílt fürdőzésre is egy gyönyörű öbölben. A nap első felében kicsit borongós volt az időjárás, de ebéd után már verőfényes napsütésben folytatták élménydús útjukat.
Ajánljuk még:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre