Kisvonat, játszótér és titokzatos élmények – ingyenes családi programok várnak Görbeházán

Szeptember 27-én, szombaton 14 és 17 óra között ingyenes családi programokra várják a görbeházi és bagotai családokat a Piactéren – olvasható Görbeháza közösségi-oldalán.

Görbeháza megtelik élettel szeptember végén

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Számos programmal vár Görbeháza

A szervezők színes kínálattal készülnek: a falunéző kisvonat egyszerre 56 főnek biztosít utazást, a népi játszótér különleges ügyességi és fejlesztő játékokat kínál a gyerekeknek, a sötét szoba pedig titokzatos, egyedülálló élményt nyújt a családoknak.

A rendezvényhez jótékonysági süteményvásár is kapcsolódik, amelyet a Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde szervez. A választékban nagy mennyiségű, kiváló minőségű házi édes és sós sütemény is szerepel. Emellett a MINI BÜFÉ teljes étel- és italkínálattal árusít a helyszínen.

Az önkormányzat mindenkit szeretettel hív, hogy együtt töltsenek el egy vidám, közösségi délutánt.