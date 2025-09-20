szeptember 20., szombat

Programajánló

Kisvonat, játszótér és titokzatos élmények – ingyenes családi programok várnak Görbeházán

Címkék#programajánló#családi program#jótékonysági sütivásár#Görbeháza

Piactér igazi családi játszóházzá alakul, ahol kisvonat, népi játékok, sötét szoba és jótékonysági süteményvásár várja a látogatókat.

Haon.hu

Szeptember 27-én, szombaton 14 és 17 óra között ingyenes családi programokra várják a görbeházi és bagotai családokat a Piactéren – olvasható Görbeháza közösségi-oldalán.

Görbeháza megtelik élettel szeptember végén
Görbeháza megtelik élettel szeptember végén
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Számos programmal vár Görbeháza

A szervezők színes kínálattal készülnek: a falunéző kisvonat egyszerre 56 főnek biztosít utazást, a népi játszótér különleges ügyességi és fejlesztő játékokat kínál a gyerekeknek, a sötét szoba pedig titokzatos, egyedülálló élményt nyújt a családoknak.

A rendezvényhez jótékonysági süteményvásár is kapcsolódik, amelyet a Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde szervez. A választékban nagy mennyiségű, kiváló minőségű házi édes és sós sütemény is szerepel. Emellett a MINI BÜFÉ teljes étel- és italkínálattal árusít a helyszínen.

Az önkormányzat mindenkit szeretettel hív, hogy együtt töltsenek el egy vidám, közösségi délutánt.

 

