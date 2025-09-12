2 órája
Határok nélkül bulizhat Nyíradony – érkezik a kulturális fesztivál
A „Együtt határok nélkül” fesztiválon, koncertek, filmvetítés és egész napos családi programok várják az érdeklődőket.
Szeptember 13-án színes programokkal várják az érdeklődőket Nyíradonyban az Erdei Harmónia Látogatóközpontban megrendezett „Együtt határok nélkül – Viszlát, Schengen!” kulturális fesztiválon – olvasható a település közösségi-oldalán.
Egésznap különleges programok várnak a kulurális fesztiválon
A délután 14 órakor kezdődő rendezvény vendégvárással indul, majd 15 órától a térségi fellépők kulturális műsorai szórakoztatják a közönséget. 18 órától a Bertici Fivérek adnak koncertet, este 19 órától pedig a Gladiátor 2 című filmet vetítik a kertmoziban.
A nap folyamán számos kísérőprogram is várja a résztvevőket: lesz babgulyás, ingyenes ugrálóvár, DJ Ungvári szórakoztatja a közönséget, valamint lehetőség nyílik a térségi termékek bemutatóján és vásárán is részt venni.
A fesztivál fő támogatója a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat.
