Határok nélkül bulizhat Nyíradony – érkezik a kulturális fesztivál

Címkék#Nyíradony#kertmozi#fesztivál#kulturális fesztivál

A „Együtt határok nélkül” fesztiválon, koncertek, filmvetítés és egész napos családi programok várják az érdeklődőket.

Haon.hu

Szeptember 13-án színes programokkal várják az érdeklődőket Nyíradonyban az Erdei Harmónia Látogatóközpontban megrendezett „Együtt határok nélkül – Viszlát, Schengen!” kulturális fesztiválon – olvasható a település közösségi-oldalán.

Szeptember 13-án rendezik meg az „Együtt határok nélkül – Viszlát, Schengen!” kulturális fesztivált
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Egésznap különleges programok várnak a kulurális fesztiválon

A délután 14 órakor kezdődő rendezvény vendégvárással indul, majd 15 órától a térségi fellépők kulturális műsorai szórakoztatják a közönséget. 18 órától a Bertici Fivérek adnak koncertet, este 19 órától pedig a Gladiátor 2 című filmet vetítik a kertmoziban.

A nap folyamán számos kísérőprogram is várja a résztvevőket: lesz babgulyás, ingyenes ugrálóvár, DJ Ungvári szórakoztatja a közönséget, valamint lehetőség nyílik a térségi termékek bemutatóján és vásárán is részt venni.

A fesztivál fő támogatója a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat.

