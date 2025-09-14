Ősszel lesz az esküvőd? Itt van néhány tipp, hogy még tökéletesebb legyen a nagy nap!

A Haon podcast-stúdiójában vendégeskedett Bodnár Zsolt esküvőszervező, akivel az idei nyári esküvőszezont vettük górcső alá. Többek között arról beszélgettünk, milyen újítások voltak idén, akár dizájnban, akár esküvőhelyszín terén. Miket ajándékoznak most a pároknak, vagy éppen az újdonsült házasoknak milyen kívánságaik vannak a vendégsereggel szemben. Az esküvőszervező néhány tippet is adott azzal kapcsolatban, mire kell ügyelni azoknak a pároknak, akik ősszel, esetleg télen kívánnak egybekelni.

Bodnár Zsolt esküvőszervező a Haon podcast-stúdiójában

Fotó: Katona Ákos

Bodnár Zsolt többször nyilatkozott már a Haonnak, megtudtuk tőle, mennyibe kerül 2025-ben egy esküvő, valamint azt is kiveséztük, mennyit illik adni nászajándékba.

A mostani beszélgetés itt hallgatható meg:

