1 órája

Ősszel lesz az esküvőd? Itt van néhány tipp, hogy még tökéletesebb legyen a nagy nap!

Címkék#haon podcast#esküvő#esküvőszervező

Tippek, szokások és trendek egy helyen! A tökéletes esküvő nyomába eredtünk, Bodnár Zsolt esküvőszervező volt a segítségünkre.

Haon.hu

A Haon podcast-stúdiójában vendégeskedett Bodnár Zsolt esküvőszervező, akivel az idei nyári esküvőszezont vettük górcső alá. Többek között arról beszélgettünk, milyen újítások voltak idén, akár dizájnban, akár esküvőhelyszín terén. Miket ajándékoznak most a pároknak, vagy éppen az újdonsült házasoknak milyen kívánságaik vannak a vendégsereggel szemben. Az esküvőszervező néhány tippet is adott azzal kapcsolatban, mire kell ügyelni azoknak a pároknak, akik ősszel, esetleg télen kívánnak egybekelni.

20250912_Bodnár Zsolt_KÁ_HBN (1)
Bodnár Zsolt esküvőszervező a Haon podcast-stúdiójában
Fotó: Katona Ákos

Bodnár Zsolt többször nyilatkozott már a Haonnak, megtudtuk tőle, mennyibe kerül 2025-ben egy esküvő, valamint azt is kiveséztük, mennyit illik adni nászajándékba.

A mostani beszélgetés itt hallgatható meg:

 

