Természet

2 órája

Ellepték a darvak a Hortobágyot

Címkék#Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány#daru#hidegfront#naplemente

Haon.hu
Ellepték a darvak a Hortobágyot

A hidegfront meghozta Hortobágyra a várva várt darvakat is

Forrás: Facebook / Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány

A hidegfront meghozta Hortobágyra a várva várt darvakat is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Hortobágyi Madárpark–Madárkórház Alapítvány. A bejegyzésben kiemelik, a hortobágyi puszta csodával felérő őszi látványossága a daruvonulás. „Október elejétől november közepéig itt pihennek meg az Észak-Európában »nyaraló« darvak Afrikába vezető útjuk során. Mintegy 350 ezer egyed fordul meg a térségben, melyek éjjelre 25-30 ezresével gyűlnek össze a megszokott pihenőhelyeken. Esti behúzáskor a páratlan látványra a naplemente teszi fel a koronát” – áll a posztban.

