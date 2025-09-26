Ellepték a darvak a Hortobágyot

A hidegfront meghozta Hortobágyra a várva várt darvakat is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Hortobágyi Madárpark–Madárkórház Alapítvány. A bejegyzésben kiemelik, a hortobágyi puszta csodával felérő őszi látványossága a daruvonulás. „Október elejétől november közepéig itt pihennek meg az Észak-Európában »nyaraló« darvak Afrikába vezető útjuk során. Mintegy 350 ezer egyed fordul meg a térségben, melyek éjjelre 25-30 ezresével gyűlnek össze a megszokott pihenőhelyeken. Esti behúzáskor a páratlan látványra a naplemente teszi fel a koronát” – áll a posztban.

