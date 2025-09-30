szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

1 órája

Elindult a neves debreceni intézmény őszi programsorozata

Címkék#programsorozat#Apolló mozi#fesztiválország film#közönségtalálkozó

Haon.hu
Elindult a neves debreceni intézmény őszi programsorozata

Ismét közönségtalálkozót tartottak az Apolló moziban

Forrás: Apolló mozi/Facebook

„Hétfőn a Fesztiválország című film közönségtalálkozójával indítottuk el az Apolló mozi méltán híres őszi, kulturális programsorozatát, amely idén is rendkívül érdekes, izgalmas és sűrű lesz” – olvasható a mozi közösségi oldalán. „A Fesztiválország című film vetítése utáni beszélgetésen velünk volt a film rendezője, Csizmadia Attila. Beszélgetőpartnere Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója. Köszönjük mind a résztvevőknek, mind a nézőknek a fantasztikus estét” – áll a szeptember 30-ai bejegyzésben. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu