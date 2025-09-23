Ekkor érkezik Peller Mariann Debrecenbe!

Különleges vendég érkezik szeptember 26-án, pénteken 18 órától a debreceni Csapókerti Közösségi Házba: Peller Mariann lesz az est vendége. „Ismét teltházas Női Estre készülünk, mely nagy büszkeség a számunkra. A Csapókerti Közösségi Ház nagyterme gyorsan megtelt, több mint 200 regisztráció érkezett Peller Mariann estjére. Arra kérjük a jelentkezőket, hogy valóban jöjjenek el, hiszen a regisztrációt lezártuk, és minden hely értékes. Ne vegyük el a lehetőséget azoktól, akik szívesen csatlakoztak volna a csapókerti közösséghez ezen a különleges estén. Köszönjük a megértést és a közös odafigyelést” – osztotta meg közösségi oldalán Szilágyi Edina önkormányzati képviselő.