Program

1 órája

Őszköszöntőt rendeztek Domboson

Címkék#Őszköszöntő#Dombostanya#Tasó László

Haon.hu

Őszköszöntő Domboson – számolt be róla közösségi oldalán Tasó László. Mint írja, Becsky István képviselő úr meghívására vett részt a dombostanyai rendezvényen ami Istentisztelettel kezdődött.

Őszköszöntő Domboson
Forrás: Facebook / Tasó László
Forrás: Facebook / Tasó László

Becsky Tibor a Dombosiak mentoraként Országzászlót, képviselő úr futballkapukat adományozott a közösségnek. A DEAC-Dombos rangadóhoz egy VB labdával és előtte egy jobbficakos léccel járult hozzá!

Ajánljuk még:

 

