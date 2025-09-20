Őszköszöntőt rendeztek Domboson

Őszköszöntő Domboson – számolt be róla közösségi oldalán Tasó László. Mint írja, Becsky István képviselő úr meghívására vett részt a dombostanyai rendezvényen ami Istentisztelettel kezdődött.

Őszköszöntő Domboson

Forrás: Facebook / Tasó László

Becsky Tibor a Dombosiak mentoraként Országzászlót, képviselő úr futballkapukat adományozott a közösségnek. A DEAC-Dombos rangadóhoz egy VB labdával és előtte egy jobbficakos léccel járult hozzá!

