Őszköszöntőt rendeztek Domboson
Őszköszöntő Domboson – számolt be róla közösségi oldalán Tasó László. Mint írja, Becsky István képviselő úr meghívására vett részt a dombostanyai rendezvényen ami Istentisztelettel kezdődött.
Becsky Tibor a Dombosiak mentoraként Országzászlót, képviselő úr futballkapukat adományozott a közösségnek. A DEAC-Dombos rangadóhoz egy VB labdával és előtte egy jobbficakos léccel járult hozzá!
