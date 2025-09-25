Denevérfelismerési napot tartottak Debrecenben

A közelmúltban tartott denevérfelmérési esemény igazán sok látogatót vonzott – olvasható a Future of Debrecen közösségi oldalán. Mint írják, az érdeklődök a Debrecenben előforduló denevérfajok leggyakoribb képviselőit láthatták testközelből, miközben szakemberek érdekességeket meséltek a repülő emlősökről. „A denevérek védelme is fontos téma volt, hiszen elengedhetetlen megjegyezni, hogy a hazai fajok kizárólag rovarevők és nagyon hasznosak az ember számára. A program a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-Bihari Csoportja és Debreceni Biodiverzitás Központ társszervezésével valósult meg” – írják.