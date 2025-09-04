Olyat mondott a debreceni villamosra szálló anyukának a 8 éves fiú, hogy egyből a szüleit emlegették

Gyönyörű történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: egy apa a feleségével, valamint a kisbabájukkal éppen a helyi villamosra szálltak fel csütörtökön, amikor egy 8 éves kisfiú egy apró tettel bearanyozta a házaspár napját.

Megható történet a debreceni villamoson: egy 8 éves kisfiú szó nélkül adta át a helyét egy kisbabás anyukának

Üzennék egy szülőnek: csütörtökön a villamosra szállva kb. egy 8 éves fiú szólt a feleségemnek, hogy átadja a helyét. Babával volt hordozóban a feleségem, és alig hittük el, amit hallottunk. Az, hogy manapság is van olyan, aki átadja a helyét, az bizony a szép nevelés gyümölcse. Én is mindig átadtam, amikor kicsi voltam, úgyhogy innen is gratulálnék a szülőnek

A posztra pillanatok alatt több száz reakció érkezett, és többen is kiemelték a kisfiú apró, de kedves tettét. És ez a bejegyzés is bizonyítja, hogy az egyesek számára alapvető gesztusok mennyit jelenthetnek másoknak.

