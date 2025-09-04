szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

30°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
<3

2 órája

Olyat mondott a debreceni villamosra szálló anyukának a 8 éves fiú, hogy egyből a szüleit emlegették

Címkék#debrecen#debrecenben hallottam#villamos#kisfiú

Elképesztő! Egy apuka osztotta meg, mi történt a családjával Debrecenben!

Haon.hu

Gyönyörű történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: egy apa a feleségével, valamint a kisbabájukkal éppen a helyi villamosra szálltak fel csütörtökön, amikor egy 8 éves kisfiú egy apró tettel bearanyozta a házaspár napját.

Megható történet a debreceni villamoson: egy 8 éves kisfiú szó nélkül adta át a helyét egy kisbabás anyukának
Megható történet a debreceni villamoson: egy 8 éves kisfiú szó nélkül adta át a helyét egy kisbabás anyukának
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Üzennék egy szülőnek: csütörtökön a villamosra szállva kb. egy 8 éves fiú szólt a feleségemnek, hogy átadja a helyét. Babával volt hordozóban a feleségem, és alig hittük el, amit hallottunk. Az, hogy manapság is van olyan, aki átadja a helyét, az bizony a szép nevelés gyümölcse. Én is mindig átadtam, amikor kicsi voltam, úgyhogy innen is gratulálnék a szülőnek

- olvasható a bejegyzésben.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A posztra pillanatok alatt több száz reakció érkezett, és többen is kiemelték a kisfiú apró, de kedves tettét. És ez a bejegyzés is bizonyítja, hogy az egyesek számára alapvető gesztusok mennyit jelenthetnek másoknak. 

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu