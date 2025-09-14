szeptember 14., vasárnap

1 órája

Számos programmal várja a Templomok Éjszakája az érdeklődőket Debrecenben

Három túrával is készülnek az érdeklődőknek a cívisvárosban. 14 alkalommal rendezik meg a Templomok Éjszakáját Debrecenben.

Haon.hu

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára és Múzeuma ebben az évben már három különböző belvárosi templomtúrára hívja az érdeklődőket 2025. szeptember 20-án, szombaton.

Forrás:  Napló-archív

Templomok Éjszakája I. túra

  • 17:30 óra Debreceni Református Kollégium Oratóriuma 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A program várható befejezése: 21:45 Az útvonal hossza: 3,8 km Az I-es túrán felkeresendő szakrális terek: • Református Kollégium Oratóriuma • Baptista imaház • Kossuth utcai templom • Szent Háromság templom • Szent Anna templom • Görögkatolikus templom

Templomok Éjszakája II. túra

  • 18:45 óra Debreceni Református Kollégium Oratóriuma 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A program várható befejezése: 22:15. Az útvonal hossza: 1,9 km

A II-es túrán felkeresendő szakrális terek: 

• Református Kollégium Oratóriuma • Nagytemplom • Evangélikus templom • Kistemplom • Pásti utcai zsinagóga Templomok Éjszakája III. túra 2025. szeptember 20. | 18:00 óra Debreceni Református Egyetemi Templom 4032 Debrecen, Egyetem tér 2.

A program várható befejezése: 21:40 Az útvonal hossza: 3,1 km A III-as séta során felkeresendő szakrális terek: • Egyetemi templom • Debrecen-Nagyerdei református templom • Megtestesülés templom • Füredi úti református templom • Szent László domonkos templom és rendház

A helyszíneken megismerhetjük a templomok történetét, illetve a gyülekezeti életébe is bepillantást nyerhetünk. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a még szabad helyekre a +36 (52) 614-370-es telefonszámon vagy a linken lehet.

A Templomok Éjszakája az Ars Sacra fesztivál alkalmából kerül megrendezésre.

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

