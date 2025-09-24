Így néz ki Debrecenben a „magyar Burj Kalifa” egy hét után - fotó!

Debrecen ikonikus épülete a Petőfi téren található 24 emeletes társasház. Az épület már messziről felismerhető a városba érkezőknek. Az egyik nemzetközi Facebook-oldalon az épületet poénosan a világhírű Burj Khalifához hasonlították. A Dubajban található több mint 800 méter magas épületet 2010-ben adták át.

Az egekbe nyúlik a debreceni 24 emeletes épülete, de vajon hasonlítható-e a Burj Khalifához?

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A Babushka nevű Facebook-oldal posztját itt tudjátok megnézni:

A debreceni 24 emeletes titkai

