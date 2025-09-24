2 órája
Így néz ki Debrecenben a „magyar Burj Kalifa” egy hét után - fotó!
Szerinted is van átfedés? Vicces posztban hozták szóba a debreceni ikonikus toronyházat.
Debrecen ikonikus épülete a Petőfi téren található 24 emeletes társasház. Az épület már messziről felismerhető a városba érkezőknek. Az egyik nemzetközi Facebook-oldalon az épületet poénosan a világhírű Burj Khalifához hasonlították. A Dubajban található több mint 800 méter magas épületet 2010-ben adták át.
A Babushka nevű Facebook-oldal posztját itt tudjátok megnézni:
A debreceni 24 emeletes titkai
Az ikonikus debreceni épületet 52 évvel ezelőtt, 1973-ban adták át. Hogy milyen indíttatásból építették meg a megosztó toronyházat, illetve, hogy mi a különlegessége a többi hasonló társasházhoz képest, megtudhatjátok ebből a cikkből:
Fény derül a debreceni 24 emeletes titkaira – a főépítész és a lakók is megszólalnak – fotókkal
