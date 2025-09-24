szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

17°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

2 órája

Így néz ki Debrecenben a „magyar Burj Kalifa” egy hét után - fotó!

Címkék#facebook#debrecen#nagyállomás

Szerinted is van átfedés? Vicces posztban hozták szóba a debreceni ikonikus toronyházat.

Haon.hu

Debrecen ikonikus épülete a Petőfi téren található 24 emeletes társasház. Az épület már messziről felismerhető a városba érkezőknek. Az egyik nemzetközi Facebook-oldalon az épületet poénosan a világhírű Burj Khalifához hasonlították. A Dubajban található több mint 800 méter magas épületet 2010-ben adták át.

CM20230131DEBRECEN_24 emeletes_HAON (6)
Az egekbe nyúlik a debreceni 24 emeletes épülete, de vajon hasonlítható-e a Burj Khalifához?
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A Babushka nevű Facebook-oldal posztját itt tudjátok megnézni:

A debreceni 24 emeletes titkai

Az ikonikus debreceni épületet 52 évvel ezelőtt, 1973-ban adták át. Hogy milyen indíttatásból építették meg a megosztó toronyházat, illetve, hogy mi a különlegessége a többi hasonló társasházhoz képest, megtudhatjátok ebből a cikkből:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu