Horgászat

2 órája

Csodás tőpontyot fogtak a Látóképi-tározónál

Címkék#tőponty#horgászhely#Látóképi-tározó

Haon.hu
Csodás tőpontyot fogtak a Látóképi-tározónál

Csodás tőpontyot fogtak a Látóképi-tározónál

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

Ismét gyönyörű tőpontyot fogtak a Látóképi-tárázónál – osztotta meg közösségi oldalán a népszerű horgászhely. Mint írják, a 7. helyen horgászott Kaló József, aki behúzós módszerrel próbálta kapásra bírni a pontyokat. Az eredmény nem is maradt el, egy szép és egészséges, 18,80 kilogramm súlyú tőponty vette fel a csalit.

