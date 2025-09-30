Horgászat
Csodás tőpontyot fogtak a Látóképi-tározónál
Forrás: Facebook / Látóképi-tározó
Ismét gyönyörű tőpontyot fogtak a Látóképi-tárázónál – osztotta meg közösségi oldalán a népszerű horgászhely. Mint írják, a 7. helyen horgászott Kaló József, aki behúzós módszerrel próbálta kapásra bírni a pontyokat. Az eredmény nem is maradt el, egy szép és egészséges, 18,80 kilogramm súlyú tőponty vette fel a csalit.
