szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

46 perce

Álmosdon a világűr titkai tárulnak fel – különleges csillagászati előadás várja az érdeklődőket

Címkék#programajánló#előadás#Szoboszlai Endre#Álmosd

A világűr titkai és a magyar űrhajósok története kerül reflektorfénybe.

Haon.hu

Csillagászati előadás Álmosdon: szeptember 10-én, szerdán 14 órától különleges űrkutatási programra hívják az érdeklődőket Álmosdra. Az Álmosdi Református Egyházközség szervezésében, Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő előadásában „Álmosdi égi kalandozások – Magyarok a világűrben” címmel vetítéssel és kisplanetáriumi bemutatóval tarkított élményprogramon vehetnek részt a látogatók.

Szeptember 10-én Szoboszlai Endre tart különleges, csillagászati előadást Álmosdon
Szeptember 10-én Szoboszlai Endre tart különleges, csillagászati előadást Álmosdon
Forrás:  Napló-archív

A különleges csillagászati előadáson számos érdekességről lesz szó

Az előadás során felidézik Farkas Bertalan és Kapu Tibor magyar űrhajósok küldetéseit, szó lesz a hazai űrkutatás történetéről, de a közönség bepillantást nyerhet egy rejtélyes csillagközi objektum, a 31/ATLAS titkaiba is: idegen civilizáció űreszköze vagy csupán egy ritka üstökös?

A belépés díjtalan, a program helyszíne az Álmosdi Református Egyházközség gyülekezeti terme (Álmosd, Bocskai u. 1–3.).

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu