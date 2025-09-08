46 perce
Álmosdon a világűr titkai tárulnak fel – különleges csillagászati előadás várja az érdeklődőket
A világűr titkai és a magyar űrhajósok története kerül reflektorfénybe.
Csillagászati előadás Álmosdon: szeptember 10-én, szerdán 14 órától különleges űrkutatási programra hívják az érdeklődőket Álmosdra. Az Álmosdi Református Egyházközség szervezésében, Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő előadásában „Álmosdi égi kalandozások – Magyarok a világűrben” címmel vetítéssel és kisplanetáriumi bemutatóval tarkított élményprogramon vehetnek részt a látogatók.
A különleges csillagászati előadáson számos érdekességről lesz szó
Az előadás során felidézik Farkas Bertalan és Kapu Tibor magyar űrhajósok küldetéseit, szó lesz a hazai űrkutatás történetéről, de a közönség bepillantást nyerhet egy rejtélyes csillagközi objektum, a 31/ATLAS titkaiba is: idegen civilizáció űreszköze vagy csupán egy ritka üstökös?
A belépés díjtalan, a program helyszíne az Álmosdi Református Egyházközség gyülekezeti terme (Álmosd, Bocskai u. 1–3.).
