Álmosdon a világűr titkai tárulnak fel – különleges csillagászati előadás várja az érdeklődőket

Csillagászati előadás Álmosdon: szeptember 10-én, szerdán 14 órától különleges űrkutatási programra hívják az érdeklődőket Álmosdra. Az Álmosdi Református Egyházközség szervezésében, Szoboszlai Endre csillagász-ismeretterjesztő előadásában „Álmosdi égi kalandozások – Magyarok a világűrben” címmel vetítéssel és kisplanetáriumi bemutatóval tarkított élményprogramon vehetnek részt a látogatók.

Forrás: Napló-archív

Az előadás során felidézik Farkas Bertalan és Kapu Tibor magyar űrhajósok küldetéseit, szó lesz a hazai űrkutatás történetéről, de a közönség bepillantást nyerhet egy rejtélyes csillagközi objektum, a 31/ATLAS titkaiba is: idegen civilizáció űreszköze vagy csupán egy ritka üstökös?

A belépés díjtalan, a program helyszíne az Álmosdi Református Egyházközség gyülekezeti terme (Álmosd, Bocskai u. 1–3.).

