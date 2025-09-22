szeptember 22., hétfő

Jótékonyság

Fuss a Nagyerdő madaraiért – újra családi sportnappal várnak Debrecenben

Immár tizenharmadszor várják futásra, kocogásra és sétára a természetbarátokat, hogy közösen hívják fel a figyelmet a Nagyerdő madárvilágának védelmére.

Haon.hu

Idén immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a „Fuss, kocogj, sétálj a Nagyerdő madaraiért” családi sportnapot, amely október 4-én, szombaton várja majd a természet és a mozgás szerelmeseit Debrecenben. A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület szervezésében zajló esemény célja, hogy közös sportélményen keresztül hívja fel a figyelmet a Nagyerdő értékes madárvilágának védelmére.

Idén már tizenharmadik alkalommal rendezik meg a „Fuss, kocogj, sétálj a Nagyerdő madaraiért” családi sportnapot
Forrás: Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

Mit tartalmaz a családi sportnap?

A sportnapnak a Debreceni Köztemető 3-as kapuja melletti tisztás ad otthont, ahol reggel 9 órától délután 14 óráig zajlanak a programok. A rajtszámok átvételére és a rajtokra kategóriánként meghatározott időpontokban kerül sor, a bemelegítést idén is Debreceniné Turcsán Judit zumbaoktató vezeti.

A résztvevők négy táv közül választhatnak (1,5 km, 2,5 km, 5 km és 7,5 km), amelyeket gyerekek, felnőttek, családok, sétálók, nordic walkingosok és kutyás futók is teljesíthetnek. A nevezés és a részvétel díjmentes, de rajtszámot, oklevelet és ajándéktárgyat csak azok kaphatnak, akik október 1-jéig online regisztrálnak az egyesület honlapján.

A rendezvény jótékonysági célt is szolgál: a helyszínen pénzadománnyal lehet támogatni az egyesület munkáját, amelyet madáretetésre, itatók és etetők karbantartására, valamint ingyenes madaras gyerekprogramokra fordítanak.

Az egyesület felhívja a figyelmet, hogy minden induló saját felelősségére vesz részt a sportnapon, ezért fontos az időjárásnak megfelelő öltözet és a megfelelő egészségi állapot. A program során fotó- és videófelvételek készülnek, amelyeket a szervezők a rendezvény népszerűsítésére felhasználhatnak.

A szervezők idén is minden korosztályt szeretettel várnak, hogy egy vidám, közösségi sportélményben legyen részük a Nagyerdő szívében.

