Helyi életstílus
1 órája
Családi pillanatok a Látóképen! Kis legény nagy élménye a debreceni vízen
Forrás: Látóképi-tározó/Facebook
Nagy Ákos horgász családjával együtt érkezett Látóképre, hogy fiának, Nimródnak megmutassa kedvenc elfoglaltságát – olvasható a debreceni népszerű horgászhely oldalán. – Nem akármilyen esemény volt, hiszen kisfia első éjszakai horgászata is volt ez egyben. A beszámoló és a képek alapján az élmény maradandó lesz, reméljük, hogy újabb fiatal ember „fertőződött” meg ezzel a remek szenvedéllyel – olvasható a bejegyzésben.
