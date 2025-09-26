szeptember 26., péntek

Családi pillanatok a Látóképen! Kis legény nagy élménye a debreceni vízen

Családi pillanatok a Látóképen! Kis legény nagy élménye a debreceni vízen

Nagy Ákos horgász családjával együtt érkezett Látóképre, hogy fiának, Nimródnak megmutassa kedvenc elfoglaltságát – olvasható a debreceni népszerű horgászhely oldalán. – Nem akármilyen esemény volt, hiszen kisfia első éjszakai horgászata is volt ez egyben. A beszámoló és a képek alapján az élmény maradandó lesz, reméljük, hogy újabb fiatal ember „fertőződött” meg ezzel a remek szenvedéllyel – olvasható a bejegyzésben. 

