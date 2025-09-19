Családi nap volt a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében

Családi napot tartottak a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében – olvasható a Újszentmargita Község közösségi oldalon. Mint írják, a Petőfi Kulturális Program célja a kulturális közösségi élet fellendítése, amely erősíti a települések összetartását és népességmegtartó erejét, a magyar közösségek tagjainak nemzeti identitását.

A program keretében rendezett esemény a Hagyományok Háza szolgáltató, Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes közreműködésével valósult meg. Ahol a családok népmesével, énekkel és kézműves foglalkozással töltötték a napot. A gyerekek gyümölcsökkel és gyógynövényekkel ismerkedtek meg, melyekből ízletes teát is kóstolhattak. A program a hagyományok élményalapú átadását szolgálta, örömteli, tanulságos módon.

