Helyi életstílus

1 órája

Családi nap volt a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében

Címkék#Petőfi Kulturális Program#hétszínvirág óvoda#Újszentmargita

Haon.hu
Családi nap volt a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében

Családi nap a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében

Forrás: Újszentmargita Község/Facebook

Családi napot tartottak a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében – olvasható a Újszentmargita Község közösségi oldalon. Mint írják, a Petőfi Kulturális Program célja a kulturális közösségi élet fellendítése, amely erősíti a települések összetartását és népességmegtartó erejét, a magyar közösségek tagjainak nemzeti identitását. 

A program keretében rendezett esemény a Hagyományok Háza szolgáltató, Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes közreműködésével valósult meg. Ahol a családok népmesével, énekkel és kézműves foglalkozással töltötték a napot. A gyerekek gyümölcsökkel és gyógynövényekkel ismerkedtek meg, melyekből ízletes teát is kóstolhattak. A program a hagyományok élményalapú átadását szolgálta, örömteli, tanulságos módon.

