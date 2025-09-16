szeptember 16., kedd

Budapestre utaztak a balmazújvárosi középiskolások

Haon.hu
Forrás: BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, Balmazújváros/Facebook

Koktélozni volt a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola – osztotta meg az intézmény a közösségi oldalán. Mégpedig az Európai Nyelvi Koktélbárban, ami egy nyelvtanulást népszerűsítő program, amelyet immár 15. alkalommal rendeztek meg.

A nyelvek iránt érdeklődő diákjainkkal ellátogattunk Budapestre, az eseménynek otthont adó Olasz Kultúrintézetbe, ahol játékos és kreatív feladatok várták az érdeklődőket a különböző kulturális és idegen nyelvi intézmények standjainál. Lehetőség volt továbbá mini nyelvórákon részt venni, ezáltal belekóstolni akár egzotikus nyelvek világába is. Az idegen nyelvi, kulturális és országismereti kérdéseket helyesen megválaszoló tanulók a soknyelvű Európába szóló útlevelükbe pecséteket gyűjtöttek, amelyeket aztán beválthattak egy nagyszerű koktélra a koktélbárban

 – olvasható.

