Budapestre utaztak a balmazújvárosi középiskolások

A nyelvek iránt érdeklődő diákjainkkal ellátogattunk Budapestre, az eseménynek otthont adó Olasz Kultúrintézetbe, ahol játékos és kreatív feladatok várták az érdeklődőket a különböző kulturális és idegen nyelvi intézmények standjainál. Lehetőség volt továbbá mini nyelvórákon részt venni, ezáltal belekóstolni akár egzotikus nyelvek világába is. Az idegen nyelvi, kulturális és országismereti kérdéseket helyesen megválaszoló tanulók a soknyelvű Európába szóló útlevelükbe pecséteket gyűjtöttek, amelyeket aztán beválthattak egy nagyszerű koktélra a koktélbárban