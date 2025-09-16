2 órája
Budapestre utaztak a balmazújvárosi középiskolások
Forrás: BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola, Balmazújváros/Facebook
Koktélozni volt a BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola – osztotta meg az intézmény a közösségi oldalán. Mégpedig az Európai Nyelvi Koktélbárban, ami egy nyelvtanulást népszerűsítő program, amelyet immár 15. alkalommal rendeztek meg.
A nyelvek iránt érdeklődő diákjainkkal ellátogattunk Budapestre, az eseménynek otthont adó Olasz Kultúrintézetbe, ahol játékos és kreatív feladatok várták az érdeklődőket a különböző kulturális és idegen nyelvi intézmények standjainál. Lehetőség volt továbbá mini nyelvórákon részt venni, ezáltal belekóstolni akár egzotikus nyelvek világába is. Az idegen nyelvi, kulturális és országismereti kérdéseket helyesen megválaszoló tanulók a soknyelvű Európába szóló útlevelükbe pecséteket gyűjtöttek, amelyeket aztán beválthattak egy nagyszerű koktélra a koktélbárban
– olvasható.
