Háromnapos ingyenes fesztivállal vár a hajdú-bihari város - fergeteges koncertek és mámorító borok is lesznek!

Szeptember 19. és 21. között ismét megtelik élettel Hajdúszoboszló, ugyanis megrendezik a Bor-és gasztrofesztivált a fürdővárosban, a Szent István parkban. Az eseményen rengeteg borászat, köztük a Tokaji Világörökségi Borvidék, hangulatos koncertek és persze ínycsiklandozó ételek is várják az érdeklődőket. Az ingyenes program műsorterve is megjelent már a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Facebook-oldalán.

Idén is megrendezik a Bor-és gasztrofesztivált Hajdúszoboszlón

Forrás: Napló-archív

A fellépők sorát erősíti az újfent összeálló V-Tech, a Groovehouse, a Kozmix, DR BRS, Dánielfy, DJ Szathmári és Szakos Andi, valamint a kicsik számára szeptember 21-én a Kalap Jakab ad egy nagyszerű koncertet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A koncertek mellett előadások is várják az érdeklődőket a nap során a színpadon. A teljes programot meg tudjátok nézni itt: