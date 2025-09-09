szeptember 9., kedd

Programajánló

3 órája

Háromnapos ingyenes fesztivállal vár a hajdú-bihari város - fergeteges koncertek és mámorító borok is lesznek!

Címkék#ingyenes programok#gasztrofesztivál#koncert#Hajdúszoboszló

Itt szinte mindenki megtalálja a magának való szórakozást. Íme, a hajdúszoboszlói Bor-és gasztrofesztivál részletes programja!

Haon.hu

Szeptember 19. és 21. között ismét megtelik élettel Hajdúszoboszló, ugyanis megrendezik a Bor-és gasztrofesztivált a fürdővárosban, a Szent István parkban. Az eseményen rengeteg borászat, köztük a Tokaji Világörökségi Borvidék, hangulatos koncertek és persze ínycsiklandozó ételek is várják az érdeklődőket. Az ingyenes program műsorterve is megjelent már a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Facebook-oldalán.

Idén is megrendezik a Bor-és gasztrofesztivált Hajdúszoboszlón
Forrás: Napló-archív

A fellépők sorát erősíti az újfent összeálló V-Tech, a Groovehouse, a Kozmix, DR BRS, Dánielfy, DJ Szathmári és Szakos Andi, valamint a kicsik számára szeptember 21-én a Kalap Jakab ad egy nagyszerű koncertet.

A koncertek mellett előadások is várják az érdeklődőket a nap során a színpadon. A teljes programot meg tudjátok nézni itt:

A tavalyi fesztiválról a tudósításunkat rengeteg képpel itt tudjátok megnézni:

