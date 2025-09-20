Ismét megrendezik a népszerű rendezvényt Berettyóújfaluban

Berettyóújfalu szeptember 27-én ismét a méz fővárosává válik: megrendezésre kerül a XIII. Bihari Mézes Nap, ahol minden a méz sokszínűségéről, hagyományairól és közösségteremtő erejéről szól majd – számolt be róla Berettyóújfalu Önkormányzata.

Az idén már 13. alkalommal tartják meg a Bihari Mézes Napot

Számos meglepetést tartogat a Bihari Mézes Nap

Mint írják, a napot a Mézlovagrendek ünnepi felvonulása és a mézszentelés nyitja meg, majd a látogatók ízelítőt kaphatnak a bihari méhészek kiváló termékeiből a mézkóstolón. A közönséget idén is színes programok várják: tombolasorsolás értékes nyereményekkel, a legkisebbek alkotóerejét pedig az óvodás rajzverseny díjazottjainak bemutatása teszi emlékezetessé.

Különleges pillanat lesz, amikor bemutatkozik a nagyközönségnek Pickelhaupt Anna, a 2025. év Mézkirálynője, aki személyes jelenlétével teszi ünnepivé a rendezvényt.

A szakmai érdeklődők számára egy tartalmas méhészeti előadás nyújt naprakész ismereteket a méhészet világából.

