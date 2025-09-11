Elstartolt az 5 forintos akció az Aldinál, megnéztük, mi mindent kínál az áruház Hajdú-Biharban! – fotókkal!

Elstartolt az ALDI 5 forintos akciója, csütörtöktől, szeptember 11-étől a diszkontlánc egyhetes leárazást indított szinte valamennyi kínálatában szereplő ruházati termékére és cipőire. Az első nap minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintért kapható, majd napról napra csökkennek az árak. Mint arról néhány napja a Haon is beszámolt, a termékek árát az akció időtartama alatt minden nap csökkenti az Aldi, az utolsó napon már minden promóciós darab 5 forintért lesz kapható! Az akció az Aldi debreceni üzleteiben és más hajdú-bihari szupermarketjeiben is elérhető.

Az Aldi 5 forintos akciója elstartolt Hajdú-Biharban is

Forrás: Facebook

Az Aldi 5 forintos akciója Hajdú-Biharban is elérhető!

Kíváncsiak voltunk, milyen a felhozatal már az első nap, és őszintén szólva: erre még mi sem számítottunk! Több városban, Debrecenben, Hajdúszoboszlón és Hajdúnánáson is tettünk egy kört a helyi Aldi-üzletekben a kora délelőtti órákban, és örömmel tapasztaltuk, van minden, amit ígért a diszkontlánc. Választék volt bőven! Többnyire gyerekruhák közt lehetett válogatni, de akad szép számmal férfi és női termék is. Mindemellett kabátok, papucsok és sportruházati termékek is a polcon várják gazdájukat. Fontos kihangsúlyozni, a mai divatnak, igényeknek megfelelő ruhaneműk között „turkálhatnak” a vásárlók. Melltartók, kötött pulcsik, leopárd mintás szoknyák, nyári kalapok, harisnyák, zoknik, mamuszok és még sorolhatnánk – ezek mind kaphatók, csütörtökön mindössze 1000 forintért.

Azonban kiemelendő, a szuper akció a készlet erejéig tart. Persze kecsegtető, hogy Szeptember 12-én 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc az említett termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. De az a sanda gyanúnk, az utolsó napokra már alig lesz valami a polcokon.

Meddig lesz áru a polcokon?

Az egyik debreceni Aldi-üzletben elcsíptünk egy beszélgetést, egy vásárló arról érdeklődött az eladótól, hogy mire kell számítani az elkövetkezendő napokban.

A mi üzletünk nevében azt tudom elmondani, hogy 4 raklapnyi árut kaptunk, természetesen azt nem tudjuk mind kipakolni, tehát minden egyes nap feltöltjük az üres polcokat. Ezt úgy kell érteni, ha napközben üresedik egy-egy polc, akkor azt feltöltjük, tehát nem lehet tudni, mennyi, vagy éppen milyen ruhanemű marad az utolsó napokra. Nem bontottunk ki minden csomagot, nem tudjuk, mit rejtenek még a dobozok: lehet ma bakancsból és női ruházatból van több, de lehet holnap kabátok, férfi ruhák lesznek többségben. Nem lehet tudni. Azt ajánlom, aki szeretne bevásárolni, az tegye meg az első napokban. A legjobb cuccokat biztosan elkapkodják az élelmes vásárlók

– tájékoztatta a vásárlót.