Akkora harcsát fogott a horgász, hogy felállította a hajdú-bihari horgásztó rekordját – fotóval!
Varga Illés fogással felállította Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó eddigi rekordját
Forrás: Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó/Facebook
Hatalmas szürke harcsát fogott Varga Illés horgász a Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztónál – közölte Facebook-oldalán a horgásztó.
Mint írják, egy gigaharcsa akadt a horgász horgára, ami 40 kilónál is többet nyomott. Ezzel a fogással felállította a Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó eddigi rekordját. A fotózást követően a harcsa visszanyerte a szabadságát.
