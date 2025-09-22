Akkora harcsát fogott a horgász, hogy felállította a hajdú-bihari horgásztó rekordját – fotóval!

Hatalmas szürke harcsát fogott Varga Illés horgász a Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztónál – közölte Facebook-oldalán a horgásztó.

Varga Illés több mint 40 kilós harcsát fogott

Forrás: Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó/Facebook

Mint írják, egy gigaharcsa akadt a horgász horgára, ami 40 kilónál is többet nyomott. Ezzel a fogással felállította a Berettyóújfalu Új Sárostókerti Horgásztó eddigi rekordját. A fotózást követően a harcsa visszanyerte a szabadságát.

