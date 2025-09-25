A halőrzésben résztvevő társszervezeteknek tartottak képzést a Macsi Balcsin

A napokban ismét megtartották a halőrzésben résztvevő társszervek képzését a Látóképi tófürdőn, a Macsi Balcsin – olvasható a Hajdú-Horgász Debrecen közösségi oldalon. Mint írják, a nap folyamán a vendégeik gyakorlótesztet írtak, majd az elektronikus horgászokmányok használatát ismerték meg. Hamarosan bevezetik a 2.0 halőri alkalmazást, amit az eseményen bemutattak. A gyakorlati feladatok között szerepelt a horgászati ellenőrzés, horgászhelyen talált jogsértések feltárása. A Hajdú Kutató – Mentő Egyesület tagjai bemutatták a vízből mentés és az újraélesztés folyamatát.