A halőrzésben résztvevő társszervezeteknek tartottak képzést a Macsi Balcsin

Címkék#halőrzés#Debrecen#Macsi Balcsi

Forrás: Hajdú-Horgász Debrecen/Facebook

A napokban ismét megtartották a halőrzésben résztvevő társszervek képzését a Látóképi tófürdőn, a Macsi Balcsin – olvasható a Hajdú-Horgász Debrecen közösségi oldalon. Mint írják, a nap folyamán a vendégeik gyakorlótesztet írtak, majd az elektronikus horgászokmányok használatát ismerték meg. Hamarosan bevezetik a 2.0 halőri alkalmazást, amit az eseményen bemutattak. A gyakorlati feladatok között szerepelt a horgászati ellenőrzés, horgászhelyen talált jogsértések feltárása. A Hajdú Kutató – Mentő Egyesület tagjai bemutatták a vízből mentés és az újraélesztés folyamatát.

 

