A hajdúsámsoni Korpai Mária 90. születésnapját ünnepelte!
Forrás: Hajdúsámson Város Hivatalos Oldala/Facebook
A napokban 90. születésnapján köszöntötték fel otthonában a hajdúsámsoni Korpai Máriát, aki 1935. szeptember 10-én született Kemecsén – közölte Hajdúsámson a közösségi oldalán. A bejegyzésben kiemelik, az ünnepeltet Murguly Gábor alpolgármester és Feketéné Fábián Andrea anyakönyvvezető látogatta meg a nagy nap alkalmából.
Máriáék tizenegyen voltak testvérek, édesapját hamar elvesztette, így az elemi elvégzése után a családi eltartásban kellett részt vennie, majd napszámban dolgozott, későbbiekben pedig petróleumgyárban. Ott ismerte meg párját, Czap Károlyt, aki tűzoltóként dolgozott, 1955-ben egybekeltek és 1963-ban született meg kedves lányuk, Ildikó. Mária 32 év munkaviszony után a kisvárdai rendőrségtől mint hivatalsegéd jött el nyugdíjba. Férjét korán elvesztette és úgy döntött, Hajdúsámsonba költözik lányával. Három unoka, 2 dédunoka boldog nagy- és dédmamája, akikre és lányára nagyon büszke
– olvasható a bejegyzésben.
