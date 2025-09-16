A hajdúsámsoni Korpai Mária 90. születésnapját ünnepelte!

Máriáék tizenegyen voltak testvérek, édesapját hamar elvesztette, így az elemi elvégzése után a családi eltartásban kellett részt vennie, majd napszámban dolgozott, későbbiekben pedig petróleumgyárban. Ott ismerte meg párját, Czap Károlyt, aki tűzoltóként dolgozott, 1955-ben egybekeltek és 1963-ban született meg kedves lányuk, Ildikó. Mária 32 év munkaviszony után a kisvárdai rendőrségtől mint hivatalsegéd jött el nyugdíjba. Férjét korán elvesztette és úgy döntött, Hajdúsámsonba költözik lányával. Három unoka, 2 dédunoka boldog nagy- és dédmamája, akikre és lányára nagyon büszke