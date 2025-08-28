1 órája
Segélykiáltás, vér és összetört busz Hajdúszoboszlón, sok sérültet kellett ellátni – fotókkal, videóval
Miután 18 sérültet elláttak, újabb 10 ember szorult segítségre. Országos veszélyhelyzeti gyakorlatot tartott a Magyar Vöröskereszt csütörtökön délelőtt Hajdúszoboszlón.
A Magyar Vöröskereszt „Viharárnyék 2025” címmel országos katasztrófavédelmi gyakorlatot szervez augusztus 26–29. között a hajdúszoboszlói romvárosban. A veszélyhelyzeti gyakorlat során 150 fő – köztük munkatársak, önkéntesek és partnerszervezetek képviselői – vesznek részt egy valósághű szimulációban, amely a kontinensen végigsöprő extrém viharok következményeire reagál. A csütörtök délelőtti programon a Haon stábja is ott volt, ahol testközelből tapasztalhattuk meg, milyen körülmények uralkodnak egy borzalmas, hatalmas erejű vihar után.
Veszélyhelyzeti gyakorlatot tartott a Magyar Vöröskereszt
A katasztrófa helyszíne még úgyis hátborzongató volt, hogy tudtuk, ez nem más, mint szimuláció. A háttérsztori az volt, hogy egy nagy erejű vihar érkezett éjszaka hazánkba, ami végigsöpört egy bizonyos térségben. A sajtó megtapasztalhatta, mit élnek/élhetnek át azok az utasok, akiket egy buszban rekedve ér tragédia.
A vihar ereje akkora volt, hogy a buszpályaudvar épületének darabjai rádőltek az utasokat szállító közlekedési eszközre. A helyszínen elhangzott, a gyakorlat célja, hogy teszteljék a szervezet gyors reagálási képességét, a segélylogisztika működését, az irányítási rendszerek összehangolását és a lakosság hatékony tájékoztatását, támogatását.
Célja továbbá nemcsak a szervezet felkészítése, hanem a lakosság érzékenyítése is arra az esetre, ha valós természeti katasztrófa következne be.
Több sérültet kellett ellátni
A helyszínre érkezésünkkor megtudtuk, az elmúlt órákban a Magyar Vöröskereszt 18 sérültet ellátott, jelenleg 10 ember szorul ellátására. A sérültek között vannak gyerekek. A befogadóhelyen lévő sérültek valamennyiéhez már érkeztek rokonok, illetve a fogadóhely teljes kapacitása még 30 sérültet tud fogadni.
Természetesen ez mind kitalált történet, viszont minden úgy történt a szimuláció során, mintha éles bevetésre érkeznének a kollégák. Ott voltunk, amikor hordágyon elszállították a sérülteket, többen sokkot kaptak, viszont a segítők mindent meg tettek annak érdekében, hogy mindenki megfelelő ápolásban részesüljön, majd hazatérhessen.
Pusztító vihar, árvízhelyzet
Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója a Haon kérdésére kiemelte, az elmúlt években Magyarországra is csapott le pusztító vihar, illetve árvízhelyzet is volt, ezért is döntöttek amellett, hogy egy ilyen élethelyzetet teremtsenek.
Vannak itt olyanok, akik már részt vettek gyakorlaton és tapasztaltak, illetve olyanok, akik éles katasztrófahelyzetben is szerepet vállaltak. Továbbá vannak új kollégák, önkéntesek, akik viszont itt sajátítják el azt a tudást, amire szükségük lehet
– jegyezte meg.
Országos veszélyhelyzeti gyakorlat HajdúszoboszlónFotók: Katona Ákos
Azt tudni kell, hogy maga a gyakorlat, ez az esemény, egy záró rendezvénye az egy éve tartó felkészülésnek. Minden régiónkban történtek elméleti képzések, és az ott megszerzett elméleti tudást gyakorolják most itt azok, akik itt vannak
– tette hozzá Kardos István. Kiemelte: az ország minden tájáról érkeztek szakemberek, önkéntesek, partnerszervezetek, tehát egy országos gyakorlatban volt részük a jelenlévőknek.
A közelmúltban a Magyar Vöröskereszt 53. Országos Elsősegélynyújtó versenyének Hajdú-Bihar Vármegyei döntőjéről is tudósított a Haon.
Vér folyt mindenhol Hajdúböszörmény központjában, sok sérültet kellett ellátni – fotókkal, videóval
Az eseményen elhangzott, a Hajdú-Bihar vármegyei elsősegélynyújtó verseny célja, hogy motiváljon az elsősegélynyújtó ismeretek megszerzésére, életszerű baleseti szituációkkal alkalmat teremtsen a gyakorlásra, és lehetőséget adjon új információk megszerzésére.
Alapvető törekvése a programnak az elsősegélynyújtás népszerűsítése olyan jövő megalapozását szolgálva, amelyben a bajba jutott beteg/sérült a mentők megérkezése előtt megfelelő elsősegélyben részesül, így nagyobbak a túlélési és gyógyulási esélyei.
