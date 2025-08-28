Segélykiáltás, vér és összetört busz Hajdúszoboszlón, sok sérültet kellett ellátni – fotókkal, videóval

A Magyar Vöröskereszt „Viharárnyék 2025” címmel országos katasztrófavédelmi gyakorlatot szervez augusztus 26–29. között a hajdúszoboszlói romvárosban. A veszélyhelyzeti gyakorlat során 150 fő – köztük munkatársak, önkéntesek és partnerszervezetek képviselői – vesznek részt egy valósághű szimulációban, amely a kontinensen végigsöprő extrém viharok következményeire reagál. A csütörtök délelőtti programon a Haon stábja is ott volt, ahol testközelből tapasztalhattuk meg, milyen körülmények uralkodnak egy borzalmas, hatalmas erejű vihar után.

Veszélyhelyzeti gyakorlatot tartott a Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszlón

Forrás: Katona Ákos

Veszélyhelyzeti gyakorlatot tartott a Magyar Vöröskereszt

A katasztrófa helyszíne még úgyis hátborzongató volt, hogy tudtuk, ez nem más, mint szimuláció. A háttérsztori az volt, hogy egy nagy erejű vihar érkezett éjszaka hazánkba, ami végigsöpört egy bizonyos térségben. A sajtó megtapasztalhatta, mit élnek/élhetnek át azok az utasok, akiket egy buszban rekedve ér tragédia.

A vihar ereje akkora volt, hogy a buszpályaudvar épületének darabjai rádőltek az utasokat szállító közlekedési eszközre. A helyszínen elhangzott, a gyakorlat célja, hogy teszteljék a szervezet gyors reagálási képességét, a segélylogisztika működését, az irányítási rendszerek összehangolását és a lakosság hatékony tájékoztatását, támogatását.

Célja továbbá nemcsak a szervezet felkészítése, hanem a lakosság érzékenyítése is arra az esetre, ha valós természeti katasztrófa következne be.

Több sérültet kellett ellátni

A helyszínre érkezésünkkor megtudtuk, az elmúlt órákban a Magyar Vöröskereszt 18 sérültet ellátott, jelenleg 10 ember szorul ellátására. A sérültek között vannak gyerekek. A befogadóhelyen lévő sérültek valamennyiéhez már érkeztek rokonok, illetve a fogadóhely teljes kapacitása még 30 sérültet tud fogadni.

Természetesen ez mind kitalált történet, viszont minden úgy történt a szimuláció során, mintha éles bevetésre érkeznének a kollégák. Ott voltunk, amikor hordágyon elszállították a sérülteket, többen sokkot kaptak, viszont a segítők mindent meg tettek annak érdekében, hogy mindenki megfelelő ápolásban részesüljön, majd hazatérhessen.

