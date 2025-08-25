augusztus 25., hétfő

Helyi életstílus

45 perce

Újabb szép amurt akasztottak a Látóképen!

#amúr#Látóképi-tározó#horgász

Haon.hu
Újabb szép amurt akasztottak a Látóképen!

Márton Dávid és a csodálatos fogása, egy szép amur

Forrás: Facebook/Látóképi-tározó

Ezúttal Márton Dávid osztotta meg horgászélményeit, amiről a Látóképi-tározó oldalán lehet olvasni. 

Tegnap este sikerült ezt a gyönyörű 14 kilogrammos amurt a szákba terelni Bence barátommal. A hortobágyi ág mellett tettük le a voksunk. Köszönjük ezt a nagyszerű élményt! Csalinak 20-as wafters egy 14-es pop-uppal volt felkínálva hóemberbe, májas ízben. A hal este 22:30 körül érkezett, amit egy 15 perc fárasztás követett

 – áll a bejegyzésben.

