Újabb szép amurt akasztottak a Látóképen!

Tegnap este sikerült ezt a gyönyörű 14 kilogrammos amurt a szákba terelni Bence barátommal. A hortobágyi ág mellett tettük le a voksunk. Köszönjük ezt a nagyszerű élményt! Csalinak 20-as wafters egy 14-es pop-uppal volt felkínálva hóemberbe, májas ízben. A hal este 22:30 körül érkezett, amit egy 15 perc fárasztás követett