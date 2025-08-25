Helyi életstílus
45 perce
Újabb szép amurt akasztottak a Látóképen!
Márton Dávid és a csodálatos fogása, egy szép amur
Forrás: Facebook/Látóképi-tározó
Ezúttal Márton Dávid osztotta meg horgászélményeit, amiről a Látóképi-tározó oldalán lehet olvasni.
Tegnap este sikerült ezt a gyönyörű 14 kilogrammos amurt a szákba terelni Bence barátommal. A hortobágyi ág mellett tettük le a voksunk. Köszönjük ezt a nagyszerű élményt! Csalinak 20-as wafters egy 14-es pop-uppal volt felkínálva hóemberbe, májas ízben. A hal este 22:30 körül érkezett, amit egy 15 perc fárasztás követett
– áll a bejegyzésben.
