Újabb kapitális fogás a debreceni tónál!

Újabb kapitális fogás a debreceni tónál!

Újabb kapitális fogás a debreceni tónál

Forrás: Látóképi-tározó/Facebook

Óriási tőpontyot fogtak a Látóképi-tározónál, a debreceni ágból – osztotta meg közösségi oldalán a debreceni tó. „A közelmúltban Szilágyi Tamás másodmagával érkezett a tóra, a viharos, esős időben bízva, egy egyéjszakás horgászatra berendezkedve. Látóképre is igaz, ami nagy általánosságban elmondható minden vízre, hogy a hidegfront bizony jelentősen növeli a fogási esélyeket. A fiúk stratégiája a partközeli helyek meghorgászása volt, így a szerelékeket mindössze 8 méterre vetették be, csaliként pedig egy szem pop-up bojlit használtak. Az első kapás Tamás számára nem is nagyon alakulhatott volna jobban: egy csodálatos: 21,50 kilogramm súlyú tőponty húzta el a közelben elhelyezett csalit, mely a sötétedés előtt érkezett” – áll a bejegyzésben. 

