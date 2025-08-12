1 órája
Vajon mi volt az az égen Debrecenben? Nem mindennapi dolgot videóztak az egyik lakótelepen!
Szerinted mi lehetett? Újabb UFO-észlelés történt Debrecenben, vagy valami egészen más dolgot videóztak a cívisvárosban?
Újabb UFO-észlelés Debrecenben? Kedd hajnalban tettek fel egy videót az egyik legnagyobb helyi csoportba, mely alapján több azonosítatlan pont mozgott a Tócóskert felett.
Tócóskerti X-akták. Este a hullócsillagokat figyelve erre a két lassan mozgó fénypontra lettem figyelmes
- írja a bejegyzésében a feltöltő. Szerinted mi lehetett? Nézd meg ebben a videóban!
UFO-észlelések Hajdú-Biharban? Nem ez lenne az első eset...
Időről-időre felröppennek különböző UFO-észlelések Magyarországon, de azért valljuk be, Hajdú-Bihar e tekintetben nem mondhatja magát élen járó megyének. Azért persze időnként felbukkan egy-egy azonosítatlan repülő tárgy: legutóbb Sáp környékén kaptak lencsevégre valamit. Bővebben itt írtunk róla:
Lövésünk nincs, mi bukkant fel a hajdú-bihari égen, de az biztos, hogy legalább egy kamera felvette – videó!
