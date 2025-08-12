augusztus 12., kedd

Klára névnap

Vajon mi volt az az égen Debrecenben? Nem mindennapi dolgot videóztak az egyik lakótelepen!

Címkék#debrecen#ufo-észlelés#tócóskert

Szerinted mi lehetett? Újabb UFO-észlelés történt Debrecenben, vagy valami egészen más dolgot videóztak a cívisvárosban?

Haon.hu

Újabb UFO-észlelés Debrecenben? Kedd hajnalban tettek fel egy videót az egyik legnagyobb helyi csoportba, mely alapján több azonosítatlan pont mozgott a Tócóskert felett. 

Újabb UFO-észlelés Debrecenben? A Tócóskertben véltek felfedezni érdekes dolgokat az égen
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Tócóskerti X-akták. Este a hullócsillagokat figyelve erre a két lassan mozgó fénypontra lettem figyelmes

- írja a bejegyzésében a feltöltő. Szerinted mi lehetett? Nézd meg ebben a videóban!

UFO-észlelések Hajdú-Biharban? Nem ez lenne az első eset...

Időről-időre felröppennek különböző UFO-észlelések Magyarországon, de azért valljuk be, Hajdú-Bihar e tekintetben nem mondhatja magát élen járó megyének. Azért persze időnként felbukkan egy-egy azonosítatlan repülő tárgy: legutóbb Sáp környékén kaptak lencsevégre valamit. Bővebben itt írtunk róla:

