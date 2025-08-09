augusztus 9., szombat

Látványos verseny

1 órája

Hatalmas volt a tömeg, különleges versenyen mutatták meg erejüket a traktorok Hajdúböszörményben – fotókkal, videóval

Címkék#Hajdúböszörmény#Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny#koncert#traktor

Egész nap van mit nézni. Színes programokkal kecsegtet szombaton is a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság.

Haon.hu

A pénteki Traktorkarnevál után szombaton összemérték tudásukat a gépmonstrumok Hajdúböszörményben, az immár 25. alkalommal megrendezett Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságon

VMP20250809_Traktorhúzó_verseny_HAON_009
Óriási versenyben mutatták meg erejüket a traktorok
Forrás: Vida Márton Péter

Szombaton a Széchenyi István-középiskola mellett lévő traktorhúzó pályán délelőtt az ünnepélyes megnyitó és a külföldi versenyzők bevonulása, bemutatása után az Olaszországból érkezett, speciális súlypadot is megmutatták a közönségnek, majd a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny kvalifikációs húzásai következtek. 

A Traktorhúzó Verseny első napja

Fotók: Vida Márton Péter

Délután az amatőrök mutatták meg, mit tudnak. A napot különböző programok színesítették, így cséplési bemutató és Mercedes autók bemutatója, továbbá különböző cégek, intézmények települtek ki és este koncertek szórakoztatják a közönséget.

