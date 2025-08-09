Hatalmas volt a tömeg, különleges versenyen mutatták meg erejüket a traktorok Hajdúböszörményben – fotókkal, videóval

A pénteki Traktorkarnevál után szombaton összemérték tudásukat a gépmonstrumok Hajdúböszörményben, az immár 25. alkalommal megrendezett Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságon.

Óriási versenyben mutatták meg erejüket a traktorok

Forrás: Vida Márton Péter

Szombaton a Széchenyi István-középiskola mellett lévő traktorhúzó pályán délelőtt az ünnepélyes megnyitó és a külföldi versenyzők bevonulása, bemutatása után az Olaszországból érkezett, speciális súlypadot is megmutatták a közönségnek, majd a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny kvalifikációs húzásai következtek.