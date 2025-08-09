1 órája
Hatalmas volt a tömeg, különleges versenyen mutatták meg erejüket a traktorok Hajdúböszörményben – fotókkal, videóval
Egész nap van mit nézni. Színes programokkal kecsegtet szombaton is a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság.
A pénteki Traktorkarnevál után szombaton összemérték tudásukat a gépmonstrumok Hajdúböszörményben, az immár 25. alkalommal megrendezett Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságon.
Szombaton a Széchenyi István-középiskola mellett lévő traktorhúzó pályán délelőtt az ünnepélyes megnyitó és a külföldi versenyzők bevonulása, bemutatása után az Olaszországból érkezett, speciális súlypadot is megmutatták a közönségnek, majd a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny kvalifikációs húzásai következtek.
A Traktorhúzó Verseny első napjaFotók: Vida Márton Péter
Délután az amatőrök mutatták meg, mit tudnak. A napot különböző programok színesítették, így cséplési bemutató és Mercedes autók bemutatója, továbbá különböző cégek, intézmények települtek ki és este koncertek szórakoztatják a közönséget.
