Sodróka Fesztivál
1 órája
Felrobbantotta Dánielfy a színpadot a hajdú-bihari fesztiválon - videóval
Fergeteges volt a hangulat a koncert alatt. Dánielfy Gergő volt a sztárfellépője a Sodróka Fesztiválnak.
Augusztus 30-án rendezték a Sodróka Fesztivált Biharnagybajomban. A programok között hagyományőrző rendezvények, kisvonat, főzőverseny, pálinka párbaj és hangulatos koncertek is voltak. A település önkormányzata a Facebook-oldalán osztott meg videót az este legjobban várt fellépőjéről, a Fonogram-díjas Dánielfyről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Nézd meg te is, mekkora volt a hangulat a fesztiválon:
Ez is érdekelhet:
Ezt ne hagyja ki!Áramszünet
2 órája
Órákig nem lesz áram több hajdú-bihari településen - itt a teljes lista!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre