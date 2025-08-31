augusztus 31., vasárnap

Sodróka Fesztivál

1 órája

Felrobbantotta Dánielfy a színpadot a hajdú-bihari fesztiválon - videóval

Címkék#Dánielfy Gergely#Biharnagybajom#fesztivál#koncert

Fergeteges volt a hangulat a koncert alatt. Dánielfy Gergő volt a sztárfellépője a Sodróka Fesztiválnak.

Haon.hu

Augusztus 30-án rendezték a Sodróka Fesztivált Biharnagybajomban. A programok között hagyományőrző rendezvények, kisvonat, főzőverseny, pálinka párbaj és hangulatos koncertek is voltak. A település önkormányzata a Facebook-oldalán osztott meg videót az este legjobban várt fellépőjéről, a Fonogram-díjas Dánielfyről. 

Megtelt a színpad előtti tér a Sodróka Fesztiválon, Biharnagybajomban Dánielfy koncertjén
Forrás: Facebook/Biharnagybajom község

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nézd meg te is, mekkora volt a hangulat a fesztiválon:

Ez is érdekelhet:

 

 

