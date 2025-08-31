Felrobbantotta Dánielfy a színpadot a hajdú-bihari fesztiválon - videóval

Augusztus 30-án rendezték a Sodróka Fesztivált Biharnagybajomban. A programok között hagyományőrző rendezvények, kisvonat, főzőverseny, pálinka párbaj és hangulatos koncertek is voltak. A település önkormányzata a Facebook-oldalán osztott meg videót az este legjobban várt fellépőjéről, a Fonogram-díjas Dánielfyről.

Megtelt a színpad előtti tér a Sodróka Fesztiválon, Biharnagybajomban Dánielfy koncertjén

Forrás: Facebook/Biharnagybajom község

Nézd meg te is, mekkora volt a hangulat a fesztiválon:

