Óriási buli

2 órája

Sikítás, tombolás – fergeteges hangulat övezte a 32. Sárkány-napot Csökmőn

A hagyományos sárkányhúzás és népi programok után estére igazi koncertőrület vette át a főszerepet Csökmőn.

B.Kiss Andrea

A harminckettedik Sárkány-nap idén is a hagyományokhoz híven a látványos sárkányhúzással és zenés ébresztővel indult, amelyben népviseletbe öltözött lányok és legények vettek részt. A menet különleges színfoltját a kis sárkány adta, amelyet ezúttal a legkisebbek húztak végig a falun.

A Sárkány-nap idén is a hagyományokhoz híven a látványos sárkányhúzással indult
A Sárkány-nap idén is a hagyományokhoz híven a látványos sárkányhúzással indult
Forrás: Gyenge Bálint

Sárkány-nap: számos fellépő szórakoztatta a résztvevőket

A programok a nagy hőség miatt csak délután kezdődtek. A helyi csoportokon – Csökmői Népdalkör, Csökmői Hagyományőrző Citeraegyüttes, Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar – fellépett a Szeghalmi Mazsorett Együttes és a Dalma Dance. Juhász Adrienn Aranycinege-díjas operett és Dankó Pista-díjas nótaénekes szórakoztató műsora, a Cozombolis Trió vérpezsdítő dallamai után egy rapzenekar lépett színpadra.

 Az Éberkómát már órákkal korábban ifjú rajongók várták a színpad előtt ülve, fittyet hányva a negyven fokos hőségre. 

Az Éberkómát már órákkal korábban ifjú rajongók várták a színpad előtt
Forrás: Gyenge Bálint

Voltak, akik nagyon távolról érkeztek Csökmőre. Például Porga Zsaklin, világbajnos pararúdsportoló Székesfehérvárról érkezett Csökmőre. De jöttek a határon túlról is fiatalok.  Igazi koncert hangulat alakult ki, amint az együttes fiatal tagjai színpadra léptek. Sikítás, visítás, tombolás, majd az öltöző előtt tolongás dedikálásra, fotózásra várva. A hajnalig tartó diszkó party előtt a Cowboys Country Show hangolta a bulira a közönséget. 

