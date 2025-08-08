Fiatalkorában liftkezelőként dolgozott a 90 éves Róza néni, biztosan sok debreceni ismeri!

A 90. születésnapját ünnepelte 2025. augusztus 5-én a debreceni Vigh Lajosné, a nagy nap alkalmából köszöntötte őt otthonában pénteken Becsky István önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa. Róza néni már nagyon várta a Haon stábját, ugyanis büszkén adta tudtunkra, hogy több mint 40 éve Napló előfizető. Minden egyes reggel azzal kezdi a napot, hogy átolvassa az újságot, ami többek közt azt jelzi, a köszöntésen hiába egy 90 éves asszonyt ünnepeltünk, a szemei olyan élesek, mint egy fiatalé.

Vigh Lajosnét, Róza nénit Becsky István önkormányzati képviselő is felköszöntötte, középen az ünnepelt lánya látható

A debreceni szépkorú, Róza néni Szentpéterszegen született, ott élt sokáig, majd 1970-ben beköltözött családjával, férjével és két gyermekükkel a cívisvárosba. Az ünnepelt először több mint 10 évig dolgozott a konzervgyárban, majd liftkezelőként helyezkedett el a Kenézy-kórházban. Elmondása szerint imádta a munkáját, a vendégliftet kezelte, rengeteget beszélgetett a kórházba látogatókkal, sok mindent megélt ott. Rengeteg szép emléke van, sőt, miután nyugdíjba bent, még néhány évig eljárt dolgozni.

A fiamat 1999-ben elveszítettem, majd 2000-ben a férjemet. Ma már a lányommal élek, de egyébként aktív vagyok, nem engedem el magam. Segítek bármiben, most is rengeteg lekvárt készítettünk, uborkát és savanyúságot raktunk be. Télen sem unatkozom, csigát készítek a lányommal, szóval igazi harmóniában élünk. Négy unokám és három dédunokám van, rájuk nagyon büszke vagyok. Nagyon szeretem a mulatós zenét, a nótákat, napközben is rendszerint zenecsatornára kapcsolok

– fogalmazott. Hozzátette, édesapja és a férje is zenész volt, tehát mondhatni, a muzsika világéletében az élete része volt.

A hosszú élet titkáról is kérdeztük Róza nénit, amire csak úgy felelt:

Amióta az eszemet tudom, a munka a mindennapjaim része. Úgy vélem, a szorgos kéz, az odaadás, és a kitartás mind-mind hozzátartozik a hosszú élethez

– mondta.

A közelmúltban 101. születésnapját ünnepelte Bíró Istvánné, akit szintén Rózának hívnak.