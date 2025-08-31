1 órája
Roma főzőverseny és családi nap Fülöpön
Forrás: Antal Szabolcs/Facebook
Roma főzőverseny és családi nap színesítette a szombati napot Fülöpön – osztotta meg közösségi oldalán Antal Szabolcs, a választókerület elnöke.
Hutóczki Péter, Fülöp polgármestere fontosnak tartja a településükön élő romák összefogását, összetartozását, melyet mi sem bizonyít jobban az, hogy megszervezésre került a családi nap
– áll a bejegyzésben.
Mint írja, a rendezvényt a Vármegyei Önkormányzat és a Református Szeretet Szolgálat karolta fel, melyre köszönettel és megtisztelve fogadta el a meghívást polgármester úrtól. „Gratulálok a programokban gazdag, sikeres naphoz, mely nagyon fontos az ott élő romák számára!” – emelte ki.
