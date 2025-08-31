augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+32
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

1 órája

Roma főzőverseny és családi nap Fülöpön

Címkék#Hutóczki Péter#Fülöp#Református Szeretet Szolgálat#Antal Szabolcs

Haon.hu
Roma főzőverseny és családi nap Fülöpön

Roma főzőverseny és családi nap Fülöpön

Forrás: Antal Szabolcs/Facebook

Roma főzőverseny és családi nap színesítette a szombati napot Fülöpön – osztotta meg közösségi oldalán Antal Szabolcs, a választókerület elnöke.

Hutóczki Péter, Fülöp polgármestere fontosnak tartja a településükön élő romák összefogását, összetartozását, melyet mi sem bizonyít jobban az, hogy megszervezésre került a családi nap

– áll a bejegyzésben.

Mint írja, a rendezvényt a Vármegyei Önkormányzat és a Református Szeretet Szolgálat karolta fel, melyre köszönettel és megtisztelve fogadta el a meghívást polgármester úrtól. „Gratulálok a programokban gazdag, sikeres naphoz, mely nagyon fontos az ott élő romák számára!” – emelte ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu