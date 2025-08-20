augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi életstílus

1 órája

Robikapával feszülnek egymásnak Pródon

Címkék#Pródi Agrooroszi Nagydíj#rövidhírek#Pród

Haon.hu

Szeptember 13-án rendezik meg a VII. Pródi AGROoroszi Nagydíjat, amely egyedülálló főző- és robikapa ügyességi versenyt kínál. A rendezvény 7 órakor kezdődik főzőcsapatok érkezésével, majd 8 órától tűzgyújtással indul a program. 

A nap folyamán Bodnár János speaker szórakoztatja a közönséget, valamint számos kísérőprogram várja a látogatókat, köztük hajdúböszörményi citerások, ütősegyüttes, felvonulás és tombola sorsolás. A belépés ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu