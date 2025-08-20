Helyi életstílus
1 órája
Robikapával feszülnek egymásnak Pródon
Szeptember 13-án rendezik meg a VII. Pródi AGROoroszi Nagydíjat, amely egyedülálló főző- és robikapa ügyességi versenyt kínál. A rendezvény 7 órakor kezdődik főzőcsapatok érkezésével, majd 8 órától tűzgyújtással indul a program.
A nap folyamán Bodnár János speaker szórakoztatja a közönséget, valamint számos kísérőprogram várja a látogatókat, köztük hajdúböszörményi citerások, ütősegyüttes, felvonulás és tombola sorsolás. A belépés ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ezt ne hagyja ki!Debreceni Virágkarnevál
4 órája
Elképesztő látványt nyújtott a Debreceni Virágkarnevál 2025-ben – íme, a virágkocsik és a felvonulás – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Ez durva lesz!
5 órája
Zivatarral, jégesővel közelít a Lukas-ciklon, hamarosan eléri az országot! – figyelmeztetést adott ki a HungaroMet!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre