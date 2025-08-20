Robikapával feszülnek egymásnak Pródon

Szeptember 13-án rendezik meg a VII. Pródi AGROoroszi Nagydíjat, amely egyedülálló főző- és robikapa ügyességi versenyt kínál. A rendezvény 7 órakor kezdődik főzőcsapatok érkezésével, majd 8 órától tűzgyújtással indul a program.

A nap folyamán Bodnár János speaker szórakoztatja a közönséget, valamint számos kísérőprogram várja a látogatókat, köztük hajdúböszörményi citerások, ütősegyüttes, felvonulás és tombola sorsolás. A belépés ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.